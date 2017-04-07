Türkiye'nin Gündemi Bilişim Olacak

TBD'nin geleneksel hale gelen ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan "Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri-BİMY'24 "Bilişimde Gelişim, Bilişimle Gelişim" temasıyla 27-30 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. TBD BİMY24'ü Türkiye'nin en önemli şirketlerinin ve kamu üst düzey temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleştireceklerini belirten TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "Bu yılki bahar buluşmamızda yeni teknolojilerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkin olarak kullanılması konularını masaya yatıracağız. AR-GE, üretim, istihdam üçgeninde bilişim ve iletişim teknolojilerinde verimlilik ve sürdürülebilirliğin de tartışılacağı BİMY24'e bilişimin tüm taraflarını davet ediyoruz" dedi.

"Dijital Türkiye" projesinin hayata geçirilmesi ve bilişimde gelecek vizyonunun belirlenmesi hedefiyle düzenlenen TBD Bahar Buluşması- BİMY'24 kamu, özel sektör ve üniversitelerin üst düzey yöneticilerini buluşturacak. Antalya Rixos Premium Kongre Merkezi'nde yapılacak BİMY24'ün açılış konuşmalarını, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Hasan Süel ve TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe yapacak.

BAŞARI HİKAYELERİ PAYLAŞILACAK

BİMY'24 kapsamında bilişim ve iletişim teknolojilerine yön veren isimler kamu ve özel sektöre yol gösterici sunumlar yaparak başarı hikayelerini paylaşacak. Sektöre dair durum tespitinin de yapılacağı BİMY24'de, "4. Sanayi Devrimi ve Bilişimle Üreten Türkiye", "Bilişimle Gelişim İçin AR-GE: Sürdürülebilirlik", "Ülkemizin İstihdam Sorunu, Kısa ve Uzun Dönem Politikalar, Mesleki Yeterlilik", "Bilişim Teknolojileri ve Dijital Dönüşümde: Verimlilik", "Antalya İş Dünyası ve Bilgi İşlem Yöneticileri Buluşması" konulu panel ve oturumlar gerçekleştirilecek.

"BİLİŞİMDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN KAMU-ÖZEL SEKTÖR EL ELE VERMELİ"

TBD Bahar Buluşması- BİMY24'te ele alınan konular, yapılan sunumlar ve getirilen öneriler çerçevesinde hazırlanacak sonuç raporunun devletin üst düzey mercileri ile paylaşılacağını kaydeden TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bilişimde söz sahibi ülke olması için Türkiye'nin acilen dünyadaki değişimi okuyup yakalaması gerektiğini söyledi. Bu yıl 46'ncı yılını dolduran TBD'nin kamu ve özel sektör arasında bir köprü görevi gördüğüne dikkat çeken Aktepe şöyle devam etti:

"Dünyada üretim araçları hızla değişiyor, gelişiyor ve bilişimin önemi her geçen gün artıyor. Global düzeyde yaşanan bu değişime Türkiye'nin acilen ayak uydurması gerekiyor. Bunun için kamu ve özel sektör birlikte çalışmamız, birbirimize destek olmamız elzem. TBD bu noktada kamu ile özel sektör arasında bir köprü görevi görüyor. Geleneksel olarak düzenlediğimiz BİMY'24 gibi etkinliklerimize kamu, özel sektör ve üniversiteleri ortak platformda buluşturuyoruz. Bu yılki bahar buluşmamızda da iletişim, güvenlik, bulut bilişim gibi teknolojik gelişmelerin yanında 'Sanayi 4.0' kavramında olduğu gibi üretim araçlarının internet tabanlı olarak değişim göstermesi en önemli gündem maddelerimiz olacak. Bilişimde, Türkiye'nin en güçlü ve dünyada sayılı sivil toplum kuruluşlarından biri olarak BİMY'24 etkinliğimizde, 'AR-GE, Üretim ve İstihdam'ı sürdürülebilirlik ve verimlilik çerçevesinde ele alacağız. TBD olarak, Türkiye'nin bilişimde gelişimini sağlayarak, ülkemizi bilişimle gelişen, büyüyen ve bilişimde söz sahibi olan bir ülke olma hedefinde buluşturmak istiyoruz."

TURİZME DİJİTAL ÇÖZÜM İÇİN ÖZEL OTURUM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Digital Türkiye Platformu tarafından desteklenen TBD BİMY'24 çerçevesinde "Antalya İş Dünyası ve Bilgi İşlem Yöneticileri Buluşması" özel oturumu da yapılacak. Özel oturumda Antalya'da bölgeye özel iş alanlarının turizm, otelcilik, tarım gibi alanlarda ihtiyaç duyulan bilişim çözümleri ve dijital çağın fırsatları sektör uzmanları tarafından ele alınacak. "Networking ve İşbirliği Güçlendirme" amacıyla düzenlenecek bu özel oturumda bilişim dünyasındaki son trendler, yeni ürün, hizmet ve iş modelleri görüşülerek bilişim firma temsilcilerinin çözümlerini karar vericilere doğrudan tanıtımları sağlanacak.

