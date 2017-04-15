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Türkiye'nin Güçlü Yönetime İhtiyacı Var'
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Türkiye'nin Güçlü Yönetime İhtiyacı Var'

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin güçlü yönetime ihtiyacı var, her zaman güçlü yönetime. Artık patinaj yapmanın, uzlaşmazlık dönemlerinin sonu gelmiş olmalı." dedi.

Türkiye'nin Güçlü Yönetime İhtiyacı Var'

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin güçlü yönetime ihtiyacı var, her zaman güçlü yönetime. Artık patinaj yapmanın, uzlaşmazlık dönemlerinin sonu gelmiş olmalı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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