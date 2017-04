Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "Evet" diyeceklerini belirterek, "Türkiye'ye karşı bütün küresel güçler birleşmiş tek bir ağızdan, tek bir yumrukla Türkiye'ye saldırılar düzenliyorlar. Bu saldırıların olduğu bir dönemde tüm vatansever kadrolar tabii ki sessiz kalamazdık." dedi.



Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin Ayaş'ta bir otelde düzenlediği "Türkiye'nin Geleceği İçin 'Evet' Buluşması" panelinde konuşan Genel Başkan Cengiz, yeni anayasanın Türkiye'nin konusu olduğunu ifade ederek, "Evet de hayır da bizi ilgilendirir. Hollanda'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, bizim demokrasimizle ilgili görüşleri tabii ki düşündürücüdür." diye konuştu.



Dış güçlerin ülkeye yönelik tavrına dikkati çeken Cengiz, "Türkiye'ye karşı bütün küresel güçler birleşmiş tek bir ağızdan, tek bir yumrukla Türkiye'ye saldırılar düzenliyorlar. Bu saldırıların olduğu bir dönemde tüm vatansever kadrolar tabii ki sessiz kalamazdı, bir araya geldik, toplandık." ifadelerini kullandı.



Anayasa'nın ilk dört maddesinin ve üniter yapının güvence altında olduğunu, üniter yapının olmadığı yerde kendilerinin de olmayacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı her mitinginde "Tek millet, tek devlet" vurgusu yaptığını aktaran Cengiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyor ve ona inanıyoruz, kararımızı 'Evet' olarak açıklıyoruz." diye konuştu.



-Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Atılgan'dan "Evet" açıklaması



Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan ise CHP'de 1979'da gençlik kollarında siyasete başladığını, üst kademelerde de görevler üstlendiğini söyledi.



Atılgan, 2016 ocak ayından itibaren toplumun her kesiminden vatandaşlarla toplantılar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Geçenlerde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kontrollü darbe' dedi. Peki madem buna inanıyordunuz da neden Yenikapı'daki ilk mitingde, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ile beraber, siz ve Sayın Devlet Bahçeli neden o platforma çıktınız? Oraya çıktığınız zaman siz de bunun gerçek bir darbe olduğuna inanıyordunuz. Şimdi ne değişti, size kimler ne söyledi? Bu bir akıl tutulmasıdır. Böyle bir akıl tutulmasını hazmedemiyorum."



Atılgan, hainlerin ihanetlerinin nerede olursa olsun cezasız kalmayacağına inancını dile getirerek, "Ben devletime destek veriyorum, sonuna kadar da vereceğim ve 16 Nisan'da da 'evet' oyu kullanacağım." dedi.



Bütün terör örgütlerinin bir an evvel temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Atılgan, bunun için de bütün vatandaşların sağduyulu davranacağına inandığını söyledi.



Panelde, Anavatan Partisinden Bakırköy belediye başkanlığı yapan Dr. Ahmet Bahadırlı, Güneydoğu Anadolu Platformu Temsilcisi Kanaat Önderi Abdullah Arzakçı da görüşlerini aktardı.



Panele çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.