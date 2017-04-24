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Türkiye'nin Fidan İhtiyacı Fidanlı'dan Karşılanıyor
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Türkiye'nin Fidan İhtiyacı Fidanlı'dan Karşılanıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Fidanlı Mahallesi sakinlerinin tamamı fidancılık işiyle uğraşıyor.

Türkiye'nin Fidan İhtiyacı Fidanlı'dan Karşılanıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Fidanlı Mahallesi sakinlerinin tamamı fidancılık işiyle uğraşıyor. Yılda 12 milyon fidan yetiştirilen mahalle, Türkiye'nin narenciye, zeytin ve nar fidanı ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor.

Akdeniz Bölgesi'nin önemli tarım kentlerinden Hatay'ın Amik Ovası'ndaki Fidanlı Mahallesi'nde yetiştirilen zeytin, nar ve narenciye fidanları yurt içi ve dışından talep görüyor.

Samandağ ilçesine bağlı yaklaşık bin nüfuslu Fidanlı Mahallesi'nde yılda ortalama 12 milyon fidan yetiştiriliyor.

Sakinlerinin tamamının fidan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağladığı Fidanlı Mahallesi, çevresindeki mahallelerin de çok önemli istihdam merkezine dönüştü. Buradan Türkiye'nin hemen hemen her iline fidan gönderilmesinin yanı sıra yurt dışına da ihracat yapılıyor. Mahallede fidanların çekirdekten dikim haline gelinceye kadar üretimi gerçekleştiriliyor.

Fidan üreticisi Samet Ateş, yurt içinin yanı sıra Azerbaycan ve Makedonya gibi ülkelerden de narenciye ve zeytin fidanı talebi geldiğini belirterek, "Türkiye'nin yaklaşık yüzde 80 fidan ihtiyacı Fidanlı'dan karşılanıyor. Fidanlar daha sonra toprak dolu poşetlere alınmaktadır. Narenciye fidanı olarak limon, mandalina, portakal, nar, badem, zeytin gibi birçok fidan ihtiyacını karşılıyoruz. Fidan ihtiyacının yanı sıra köyümüz yaklaşık 9 köy halkına istihdam sağlıyor. Fidanlarımıza yurt dışından da talepler oluyor. Mahallemizin yaklaşık bin nüfusu var hemen hemen hepsi bu işle uğraşıyor zaten ismini de oradan almıştır" dedi. - HATAY

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