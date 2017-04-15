Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Anayasamıza, halkoyuna sunulan pakete göre, Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansızdır; aksini iddia edenin sözü yalandır, kendisi de yalancıdır" dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 3. maddesinin değişmez ve değiştirilmesi teklif edilemez madde olduğunu belirterek, "Türkiye, üniter devlettir. Devletin üniter yapısını, TBMM kanunla değiştiremez; Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de asla değiştirilemez. Çünkü anayasaya göre; 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir...' Devletin üniter yapısını düzenleyen anayasanın 3'üncü maddesi, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez maddesidir" ifadelerini kullandı.



"'DEVLETİN ÜNİTER YAPISI DEĞİŞTİRİLİYOR' DEMEK KOCAMAN BİR YALANDIR"



Yürütmedeki çift başlılığın kaldırıldığını ve askeri sivil yargı ayrımının sona erdirildiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, "Devletin üniter yapısını düzenleyen anayasanın 3'üncü maddesine rağmen, devletin üniter yapısı değiştiriliyor, demek; kocaman bir yalandır. Ayrıca anayasa tek, yasama tek, yürütme tek ve yargı tektir. Bunların tekliğini ortadan kaldıran bir düzenleme de pakette yoktur. Aksine paket ile yürütmedeki çift başlılık kaldırılıyor; asker-sivil yargı ayrımı sona erdiriliyor ve yargı birliği sağlanıyor" açıklamasında bulundu.



Bozdağ, şunları kaydetti:



"Anayasamıza, halkoyuna sunulan pakete göre, Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansızdır; aksini iddia edenin sözü yalandır, kendisi de yalancıdır. Türkiye'nin eyaletlere ayrılması, AK Parti'nin hiç bir zaman gündeminde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bilinmeli ki üniter yapıyı değiştirip Türkiye'yi eyaletlere ayırmak isteyenler, karşılarında daima AK Parti ve AK Partilileri bulacaktır."



(Pelin Üzek/İHA)