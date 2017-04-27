Türkiye'nin Eşek Adası Tepkisine Yunanistan'tan Kınama Geldi

Türkiye'nin Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesi ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara yönelik tepkisinin ardından Yunanistan'dan yeni bir açıklama geldi.

''CİDDİYE ALINACAK BİRİ DEĞİL''

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AB Bakanı Ömer Çelik, bu kişinin ciddiye alınacak biri olmadığını söylemişti.

Oraya giderek Türkiye'nin egemenlik hakkını ihlal etmesi ya da Türk toprağı olan bir yeri Türkiye'nin elinden alması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını dile getiren Çelik, gereken cevabın Türkiye'nin belirleyeceği bir zamanda verileceğini sözlerine eklemişti.

''REVİZYONİST POLİTİKASINI KINIYORUZ''

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise Çelik'in açıklamasının ardından açıklama yaptı.

Bakanlığın yayımladığı açıklamada, "Türkiye'nin, geçen yüzyıl uluslararası kanunlara uygun olarak ve uluslararası tanınırlığı olan sınırlar hakkında provokatif açıklamalardan oluşan revizyonist politikasını kınıyoruz." denildi.

BAKAN'DAN ŞOV TEPKİSİ GELMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da konuya ilişkin olarak "Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onların şovuna alet olacak bir tutum içerisinde olmayacağız ama Türkiye'nin hiçbir şekilde emrivakiye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor." demişti.

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis ile birlikte Eşek Adası'na gittiği iddia edilmişti. Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis, Belediye Başkanı Evangelos Kottoros, kilise papazı, Yunan askerlerinin adada kuzu çevirip kadeh kaldırdığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayınlanmıştı.