Türkiye'nin Enerji Politikası Semineri

Mimar Sinan Mühendisler Birliği Bursa Temsilciliği tarafından "Türkiye'nin Enerji Politikası" konulu seminer düzenlendi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Üst Kurul Üyesi Fazıl Şenel'in katılımıyla düzenlenen seminerde, Türkiye'nin enerji politikaları ve enerjinin geleceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.



Şenel'e, seminer sonunda plaket ve çam fidanı sertifikası takdim edildi.



Etkinliği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdulkadir Karlık, Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay ve 24. Dönem Milletvekili Mustafa Öztürk de takip etti.