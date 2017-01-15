Türkiye'nin Enerji Politikası' Semineri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Üst Kurul Üyesi Fazıl Şenel, "Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'taki problemler sona ererse ki inşallah ben birkaç seneye kadar bir şey kalmayacak diye ümit ediyorum, Katar'dan ve Suudi Arabistan'dan doğalgaz ve petrol boru hatları projelerimiz gündeme gelecek. O zaman Türkiye bir enerji pazar noktası, pazarlama noktası olacak." dedi.



Şenel, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Enerji Politikası" konulu seminerde yaptığı sunumda, Türkiye'deki enerji piyasasının düzenlenmesinin, yerli ve yabancı yatırımcılar için güven ortamı oluşturduğunu söyledi.



Türkiye gibi hızlı büyüyen bir ülkenin enerji ihtiyacının hızla geliştiğine ve ekonominin de buna paralel büyüdüğüne işaret eden Şenel, "Türkiye'nin cari açığı en önemli problemimiz, bununla mücadele ediyoruz yıllardır. Hamdolsun belli aşamada da başarılı olundu. Ancak cari açığın en önemli sebeplerinden biri. Bunu üçlü sac ayağı olarak düşünürseniz bir ayağı enerjidir." diye konuştu.



Geçmiş dönemlerdeki enerji ithalat rakamlarına da değinen Şenel, şunları söyledi:



"Cari açık 2012'de toplam 48,9 milyar dolarmış. Aynı yıldaki enerji ithalatı ise 60,1 milyar dolar. Burada bir gariplik yok mu? Toplam cari açık yaklaşık 49 milyar dolar, enerji ithalatı ise yaklaşık 60 milyar dolar. Buradan, eğer enerji ithalatımız olmasaydı, biz kabaca 12 milyar dolar cari fazla verecektik, bunu anlıyoruz. Gerçekten enerji ile ilgili cari açığımız olmasaydı bunu çeşitli tedbirlerle, yöntemlerle sıfıra indirebilmiş olsaydık, fazlasını üretelim demiyorum kendi ihtiyacımızı karşılayabilseydik, biz cari fazla veriyor olacaktık. Bir önceki yılda da enerjiden kaynaklanan cari açığımız ciddi radikal boyutlarda. Bu 2013-2015 arasında alınan tedbirlerle birazcık düşürüldü ama maalesef çok fazla indiremedik. Hele hele bu yıl enerjiden kaynaklı cari açığımız biraz daha fazla olacak bir önceki yıla göre."



Şenel, ekonominin büyümesi için olabildiğince yerli kaynaklardan enerji üretilmesi ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini savundu.



"Türkiye enerji pazarı noktası olacak"



Azerbaycan doğalgazını dünyaya pazarlama amacıyla yapılan boru hattı projesinin inşaat çalışmalarının başladığını bildiren Şenel, "Bu hat inşallah 31 milyar metreküp hem Türkiye'ye hem de dünyaya doğalgaz getirecek. İran'ın bazı projeleri vardı, doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürecek, o biraz aksamalar yaşadı. Irak'ın güneyinden petrol ve doğalgaz getirecek projelerimiz var. Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'taki problemler sona ererse ki inşallah ben birkaç seneye kadar bir şey kalmayacak diye ümit ediyorum, Katar'dan ve Suudi Arabistan'dan doğalgaz ve petrol boru hatları projelerimiz gündeme gelecek. O zaman Türkiye bir enerji pazar noktası, pazarlama noktası olacak." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Mimar Sinan Mühendisler Birliği Şube Başkanı Yaşar Yıldırım, adına diktiği 5 fidanın sertifikasını Şenel'e verdi.