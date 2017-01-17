Türkiye'nin En Ünlü Fotoğrafçıları Giresun'da Buluşuyor.

Türkiye'nin en iyi fotoğrafçılarından oluşan Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ve derneğin Giresun temsilciliği öncülüğünde düzenlenecek olan etkinlik ile ünlü fotoğrafçılar Giresun'a gelecek.



Merkezi Kayseri'de bulunan Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, Giresun İl Temsilcisi Ömer Ermiş ve yönetim kurulu tarafından organize edilen Fotoğraf etkinliği, 20-22 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde fotoğrafçılar, Giresun'un birçok tarihi alanlarını ve yaylalarını gezerek fotoğraflayacak.



Giresun Buluşması ile ilgili Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı Yusuf Kartal, etkinliğe destek veren Giresun Belediyesi, Duroğlu Belediyesi, Dereli Belediyesi ve Yavuzkemal Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti. - GİRESUN