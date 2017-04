Türkiye'nin En Sağlıklı Fuarı Açıldı

Organik ürünler ve zeytin sektörünün temsilcileri, Fuar İzmir'de bir araya geldi. Bu yıl "Gurme İzmir" başlığı altında süt, süt ürünleri, fermente ürünler ve teknolojileri ile daha da zenginleşen Olivtech ve Ekoloji İzmir'in açılışına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, her iki fuarın her geçen gün hem katılımcı, hem ziyaretçi hem de iş kapasitesi ile güçlendiğini söyledi.



İzmir, organik ürünler ile zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünlerinin buluşma noktası oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez "Gurme İzmir" başlığı ile organize edilen "Olivtech -7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile "Ekoloji İzmir-8. İzmir Organik Ürünler Fuarı" açıldı. Canan Karatay, Sahrap Soysal ve Eyüp Kemal Sevinç gibi ünlü isimlerle renklenecek fuar, 29 Nisan'da sona erecek. Fuarlara ziyaretçiler, 28-29 Nisan'da ücretsiz giriş yapabilecek.



"Her geçen gün büyüyor"



Fuar İzmir'de gerçekleşen açılış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Olivtech ve Ekoloji İzmir Fuarı'nın hem katılımcı hem ziyaretçi hem de iş kapasitesiyle her geçen gün büyüdüğünü hatırlatarak, bu yıl Olivtech fuarına süt ve süt ürünlerini de ilave ettiklerini söyledi. Kentin kalkınması, turizm ve hizmet sektörünün büyümesi için yola çıktıklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydeden Başkan Kocaoğlu, başarıya ulaşacaklarını belirtti. Fuara katılan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise organik tarıma büyük önem verdiklerini, tarım master planı hazırladıklarını söyleyerek, adaya gelen suyun tarım suyu olarak kullanılmasıyla Kıbrıs'ta ürettikleri organik ürünleri dünyaya sunmayı planladıklarını ifade etti. Organik tarım bilgisini, teknolojisini öğrenmek için mühendislerle birlikte her iki fuarı ziyaret edeceklerini belirten Çavuşoğlu, "Olivtech ve Ekoloji fuarları her geçen gün gelişiyor. Mühendislerimiz bu iki fuardan en yüksek seviyede faydalanacaktır" dedi.



Kocaoğlu, künefeye şerbet döktü



B ve C hollerinde düzenlenen her iki fuarı da gezerek katılımcılarla sohbet eden Başkan Kocaoğlu, stantlarda ikram edilen zeytin ve zeytinyağının tadına baktı. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın standında künefenin üzerine şerbet dökerek konuklara ikram etti. Başkan Kocaoğlu, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte zeytinyağı üretim makinelerini inceledi.



Sektörün tek ihtisas fuarı



Sektöründeki tek ihtisas fuarları olan Ekoloji İzmir ile Olivtech, bu yıl "Gurme İzmir" başlığı altında, yerli yabancı tüm sektör temsilcilerini İzmir'de buluşturdu. Mevcut ürün yelpazesi süt, süt ürünleri, fermente ürünler ve teknolojileri ile daha da zenginleşti. "Gurme İzmir" Olivtech Fuarı'da zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, fermente ürünler, fidan, tohum, gübre, şişe, kasa, bidon ambalaj, üretim teknolojileri, saklama üniteleri ve gıda analiz laboratuvarları; "Gurme İzmir" Ekoloji İzmir Fuarı'nda ise sertifikalı organik ürünler ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşları bulunuyor.



Katılımcı sayısı arttı



Ürün grubuna zeytin ve zeytinyağının yanı sıra süt, süt ürünleri, fermente ürünler ve şarabı da ekleyerek büyüyen Gurme İzmir-7. Olivtech Fuarı, bu yıl Libya ve İtalya'dan dokuz yabancı firmanın da aralarında bulunduğu 336 firmayı bir araya getirdi. Geçen yıl İtalya ve Hindistan'dan 6 yabancı katılımcının stant açtığı fuarda, 12 ilden 248 yerli katılımcı yer almıştı. Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sertifikalı fuar olan Gurme İzmir- 8. Ekoloji İzmir ise bu yıl 25 il ve üç ülkeden toplam 124 katılımcıyı ziyaretçiyle buluşturuyor. Organik tekstil, kozmetik, oyuncak, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile laboratuvarlar ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı fuara geçtiğimiz yıl 22 ilden 113 firma katılım sağlamıştı.



Zeytinyağına haritalı destek



Olivtech 2017'de; zeytinyağının renk, koku ve özelliğinin anlatılarak uygulamasının yapıldığı zeytinyağı tadım atölyeleri de gerçekleştirilecek. Oil Bar'da yer alacak tadımlarda Ege Bölge Haritası oluşturulacak, ziyaretçiler ayrıntılı olarak bilgilendirilerek zeytinyağı ile bölge ilişkisi pekiştirilecek. Organik ürünler, süt ürünleri ile zeytin, zeytinyağı ve ürünlerinin satışının yapılacağı "Sağlıklı Pazar" bu yıl da gerçekleştirilecek. Tüm ziyaretçilere açık olacak alan, fuar süresince ziyaret edilebilecek.



Kaliteli zeytinyağları yarışacak



Gurme İzmir-7. Olivtech Fuarı kapsamında, zeytinyağı sektöründe dünyanın en saygın ve güvenilir yarışması olarak kabul edilen Uluslararası Mario Solinas Kalite Yarışması'nın kazananları açıklanırken, Mario Solinas Türkiye Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın da ödül töreni gerçekleştirilecek. Fuar İzmir ayrıca, organik pamuk üretimi ve kullanımının dünyadaki en önemli destekçilerinden oluşan Textile Exchange (TE) ile birlikte düzenlenen "Bölgesel Organik Pamuk Yuvarlak Masa Toplantısı"na ev sahipliği yapacak.



Zeytinli sohbetler



Gurme İzmir-Olivtech Fuarı kapsamında düzenlenen "Zeytinli Sohbetler"de 29 Nisan saat 14.00'de Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Uluslararası Zeytin Konseyi'nden Jaime Lillo, Gazeteci-Yazar Nedim Atilla ile Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Fahri Yemişçioğlu konuk olacak.



Ünlü şefler bu fuarda



Ünlü şeflerin katılacağı "Yemek Şöleni" etkinliklerinde ise Sahrap Soysal, Eyüp Kemal Sevinç, Ali Açıkgül, Ömür Akkor, Osman Sezener, Rafet İnce, Şamil Akşit ve Murat Yıldız ziyaretçilere keyifli sunumlar gerçekleştirecek. 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Ekoloji Sempozyumu"nda organik beslenme ve sağlık ile mesleklerin organiğe bakış açıları değerlendirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir organik tarım hedefiyle başlattığı "Organik Yarımada Projesi"nin dünü, bugünü ve yarınının değerlendirmesi ise 28 Nisan'da takip edilebilecek. Katılımcıların ürünlerinin sergileneceği "Demo Dükkan", firmaların ürün satışı yapabildiği "Sağlıklı Pazar" ve organik yemek menülerinin sunulacağı "Organik Restoran" bu yıl da hizmet verecek.



Ekoloji Ormanı büyüyor



Gurme İzmir-Ekoloji Fuarı, "Ekoloji Ormanı"nı her geçen yıl büyüterek yeşil bir doğa oluşturmaya da katkı sağlıyor. 2015 yılında Kadifekale'de ağaçlandırılan 20 bin metrekarelik alandan sonra, geçtiğimiz yıl Evka 7'de 20 bin metrekarelik alana 740 fıstık çamı dikilmişti. Bu yıl fuar kapsamında alan, 5 bin metrekare büyütülerek ziyaretçi ve katılımcıların adına 250 fıstık çamı daha dikilecek. Profesyonel ziyaretçiye yönelik düzenlenen fuarları ziyaret etmek isteyen son tüketici 26-27 Nisan'da her iki fuara giriş için toplam 30 TL, yalnıza Ekoloji Fuarı ziyaret etmek isterse 5 TL ücret ödeyecek. Fuarlar, 28-29 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. - İZMİR