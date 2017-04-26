Türkiye'nin En Mutlu ve En Mutsuz İlleri Hangileri?

Merkezi Ankara'da bulunan ve Kalkınma Bakanlığına bağlı olan araştırma kurumu TÜİK, kurulduğu 1926 yılından bu yana Türkiye'nin; genel nüfus sayımı, genel tarım sayımı, genel sanayi veya iş yerleri sayımı, milli gelir tahminleri, tüketici fiyatları endeksi, üretici fiyatları endeksi ve enflasyon hesabı gibi önemli konular söz konusu olduğunda en önemli organlardan birisi haline geldi.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler neticesinde de Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri belli oldu. Elde edilen verilerin sonuçlarına göre Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek il Sinop olurken, en mutsuz il ise Tunceli oldu.



Sinop'un ardından ikinci sırayı yüzde 76.43 ile Afyonkarahisar, üçüncü sırayı da yüzde 75.91'le Bayburt aldı. Bu illeri ise sırayla: Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt ve Şırnak takip etti.



İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler söz konusu olduğunda ise istatistikler birbirine oldukça yakın. Yayımlanan listede yüzde 58,4 mutluluk düzeyi ile listede kendisine ellinci sırada yer bulan İstanbul'u, elli birinci sırada İzmir takip etti. Ankara ise bu sıralamada yüzde 56.23 mutluluk düzeyi ile altmış dördüncü sırada yer aldı.