Türkiye'nin En Kapsamlı Kahvaltı Buluşmasını Kaçırmayın!

Ege, Karadeniz kahvaltılarından, Akdeniz'in sağlıklı içeceklerine, Gaziantep'in katmerine değin yöresel kahvaltılıklar… Klasik kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi birbirinden lezzetli zeytinler, peynirler ve reçeller. Geniş bir şekilde yer alan organik, glutensiz, vegan, vejetaryen ve çocuklara yönelik kahvaltılıklar. Özel şeflerden gurme lezzet alanları sunumlar ve tadımlar.

Etkinlik süresince çalışma atölyeleri, eğitimler ve ünlü şeflerle kahvaltı şovları düzenleniyor.

Mehmet Yaşin'den "Kahvaltıdan tat alma yolları, neler yemeliyiz?"; Sahrap Soysal'dan "Anadolu'dan Güzellik Kahvaltıları"; Hakan Doğan'dan "13000 Yıldan Günümüze Gelen Ekmek…Buğday, Un, Ekşi maya ve Ekmek" Cenk Girginol'dan "Kahve nasıl demlenir? Doğru Ekipman ve Kahve seçimi ile Kahve Demlemenin Bilinmeyenleri." gibi birçok gastronomi etkinliği Breakfast Kahvaltı Festivali'nde.

Festival, son tüketici odaklı stant alanlarının dışında kahvaltı ile ilgili tüm ürün ve hizmet tedarikçilerini buluşturan bir endüstri fuarı işlevi de görüyor. Breakfast Kahvaltı Festivali Türkiye'nin en leziz kahvaltılıklarının üreticilerini, satış yapanları ve tüketicileri buluşturuyor.

Ruhun gıdası müzik de unutulmadı. Festival boyunca müzik gruplarının canlı sahne performansları ve Dj'ler, katılımcılara tadına doyulmaz bir haftasonu yaşatacak.

Breakfast Kahvaltı Festivali, Tarihi Sirkeci Garı'nda 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor.