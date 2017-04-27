Türkiye'nin En Kapsamlı Gençlik Festivali'nde Gençler Spora Doyacak!

4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek olan İstanbul Gençlik Festivali için hazırlıklar başladı. Spor alanında birçok farklı etkinlik gençler ile bulaşacak. Redbull sponsorluğunda gerçekleşecek olan Neymar Jr. Five Futbol turnuvası, gençlere unutulmaz bir deneyim yaşama şansının kapılarını açacak. Festivalde düzenlenecek turnuvanın galibi, Türkiye finallerine katılmayı hak kazanırken Türkiye finallerinde de başarılı olması halinde, Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılma şansı elde edecek. Bu maceranın sonunda galip gelen takım ise Barcelona Futbol Takımı'nın bir maçına konuk olarak katılıp, Neymar Jr. ile tanışma fırsatını yakalayacak.

Redbull sponsorluğunda gerçekleşecek olan Neymar Jr. Five Futbol turnuvasının yanı sıra, Nike ile birçok koşu ve futbol aktiviteleri, 3x3 basketbol turnuvası, okçuluk aktiviteleri, Türkiye'deki gençlerin birçoğunun ilk kez deneyimleyeceği ayak bilardosu ve son dönemde dünyayı kasıp kavuran "League of Legends" oyununun üniversiteler arası turnuva finali İstanbul Gençlik Festivali'nde yerini alacak.

Futboldan, sanata, filmden, spora herkesin kendinden bir şeyler bulabildiği tek festival!

İstanbul Gençlik Festivali; sivil toplum kuruluşları, yayınevleri, dergiler, üniversiteler, eğitim kurumları, öğrenci platformları, iş-kariyer, kamu ve spor kurumları, geleneksel sanatlar ve el sanatları alanlarında faaliyet gösteren 300 katılımcıyla, İstanbul'da 300 bin gence özel hazırlanan hem eğlendirici hem de öğretici en büyük etkinlik olacak.

