Türkiye'nin En İtibarlı Şirketleri' Araştırması Sonuçlandı

İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırmasının sonuçları açıklandı.



İtibar Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma, 11 Ocak-2 Mart tarihleri arasında 20 farklı sektörde gerçekleştirildi. CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapılan araştırma kapsamında 3 bin 808 kişi arandı. Araştırma Türkiye genelinde NUTS2 düzeyinde (26 bölge) tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.



TİE saha çalışmaları süresince yaş, cinsiyet, eğitim ve bölgesel detaylarda analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak veriler toplandı. Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nce raporlanan ve akademik denetimi yapılan TİE 2016 araştırmasına göre Türkiye'nin en itibarlı markası Koç Holding oldu.



2015 yılına göre 5 sektörde lider değişti. Liderlikte rekabetin yüksek olduğu sektörlerde; Otomobil, Hazır Giyim, Bankacılık, Sigorta, Eğitim ve Makine sektörü ön plana çıktı.



Otomobil'de 2015 yılının en itibarlı markası Ford iken 2016 yılının en itibarlı markası Volkwagen oldu. Turizm- Otel kategorisinde 2015 yılının en itibarlı markası Rixos olurken, 2016 yılında Barut Hotels, Doğuş Hotel, Hilton Otelleri en itibarlı marka oldu. Sigorta sektörünün 2015 yılında en itibarlı markası Anadolu Sigorta iken, 2016 yılında en itibarlı marka Koç Allianz oldu. 2015 yılında en itibarlı eğitim kurumu (üniversite) ODTÜ iken, 2016 yılının en itibarlı eğitim kurumu (üniversite) Boğaziçi Üniversitesi oldu. Makine sektörünün 2015 yılındaki en itibarlı markası Bosch olurken, 2016 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) oldu.



Sektörlere göre ise sıralama şu şekilde gerçekleşti:



Akaryakıt Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Opet,



Alkolsüz İçecek Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Coca Cola,



Bankacılık Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Türkiye İş Bankası,



Beyaz Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Arçelik, Üniversiteler Kategorisinde: Boğaziçi Üniversitesi,



Özel Okullar Kategorisinde: Doğa Okulları, Elektronik



Eşya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Samsung,



Enerji Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: EnerjiSA,



Gıda Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ülker,



GSM Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Turkcell,



Hazır Giyim Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: LC Waikiki,



Holdinglerde Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Holding



İlaç Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Eczacıbaşı



İnşaat Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Ağaoğlu



Makine Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: MKE



Mobilya Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: İstikbal



Otomobil Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Volkswagen



Perakende Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Migros



Sigorta Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası: Koç Allianz



Turizm Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:



Acenteler Kategorsinde: Ets Tur



Oteller Kategorisinde: Barut Hotels, Doğuş Hotel, Hilton Otelleri



Ulaşım Sektöründe Türkiye'nin En İtibarlı Markası:



Hava Ulaşım Kategorisinde: Türk Hava Yolları



Kara Ulaşım Kategorisinde: Kamil Koç



İtibar, marka değerinin en önemli ölçütüdür



"İtibar kavramı Türkiye'de yanlış bilinen doğru kavramlardan biridir"



TİE İcra Kurulu ve İtibar Atölyesi Başkanı Ertan Acar, itibar kavramının Türkiye'de yanlış bilinen doğru kavramlardan biri olduğunu söyleyerek,"İtibar, şirket ya da kurum güvenilirliğinin maddi olmayan en önemli ölçütlerinden biridir. Şirketlerin defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkların en önemli kaynağı, onların itibarlarıdır. İtibar, üründen çok markanın değerine etki eden önemli bir kazançtır. Gözle görülmez belki ama hissedilir. İşletmecilik kültürünün genetik bilimi kadar derinleştiği Batı dünyasında, itibarı ölçebilir hale getirmek uzunca süre önemli bir istatistik sorunu olmuştur. Bugün artık itibar da kesin olarak ölçülebilir bir değer haline gelmiştir. Biz de en güvenilir araştırma yöntemlerini kullanarak, ülkemizdeki şirket ve kurum itibarlarına dair bir araştırma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL