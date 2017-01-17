Türkiye'nin en büyükleri Otomatik Katılım'da AvivaSA'yı seçti



BES fon büyüklüğüyle 2016 yılını lider olarak tamamlayan AvivaSA Emeklilik ve Hayat, ülkemiz için reform niteliği taşıyan BES'te Otomatik Katılım ve 2016-2017 ile ilgili değerlendirme ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Sabancı Holding'te gerçekleştirilen toplantıya, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat'ın yeni CEO'su Fırat Kuruca katıldı.

Son 5 yılda, toplam fon büyüklüğünde yıllık ortalama yüzde 34 büyüme

Türkiye'de sektörün ciddi bir büyüme ivmesi içerisinde olduğunu vurgulayan Dinçer; "Son 5 yılda bireysel emeklilik toplam fon büyüklüğü, yıllık ortalama yüzde 34'lük büyümeyle, 2016 sonunda 60,8 milyar TL'ye ulaştı. Katılımcı sayısı ise 6,6 milyon oldu. Büyüme devam edecek; ancak Türkiye'de bireysel emeklilik fonlarının penetrasyonu hala OECD ortalamasının oldukça altında. Toplam fon büyüklüğü, 2015 yılsonu itibariyle Türkiye'de, GSYİH'nin yüzde 2,4'ünü oluşturuyor. GSYİH'ye oranla fon büyüklüğüne göre, Türkiye, OECD ülkeleri içinde 32. sırada yer alıyor. Ayrıca, tasarrufların milli gelire oranı kriteri de çok önemli. TÜİK'in son raporunda tasarruf oranımız yüzde 25 seviyesinde açıklandı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle kıyaslarsak bu düşük bir oran. Tasarruf oranı Çin'de yüzde 49, Hindistan'da yüzde 32, Güney Kore'de yüzde 36, Endonezya'da yüzde 32 seviyelerinde. Ülke olarak gidecek daha çok yolumuz var. Otomatik Katılım uygulamasının sektöre getireceği büyüme ve yenilikler sayesinde, çok daha canlı bir 2017 geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Aviva'nın, İngiltere Otomatik Katılım Deneyimi

Sigorta sektörünün, Sabancı Holding'in stratejik büyüme alanlarından birisi olduğunu vurgulayan Haluk Dinçer, özellikle global ortakları Aviva'nın yıllardır İngiltere'de edindiği Otomatik Katılım tecrübesinin kendilerini çok daha güçlü kıldığını belirterek, şunları söyledi: "AvivaSA olarak, Emeklilik ve Hayat sigortaları sektöründe 10. yılımızda liderliğimizi sürdürüyoruz. 300 yıldan fazla tecrübesi ile dünyanın en köklü sigorta şirketlerinden Aviva ile başarılı bir ortaklık yürütüyoruz. BES'teki liderliğimizi Otomatik Katılım'da da devam ettirmek konusunda, Aviva'nın, özellikle İngiltere'de uyguladığı Otomatik Katılım deneyimi bize güç katacak."