Uluslararası Öğrenci Zirvesi 9. Kez Gerçekleşiyor!

Alanlarında uzman isimler, kariyer, girişimcilik ve inovasyon konularındaki deneyimlerini GOBI katılımcıları ile paylaşacak.

"En İyi Uluslararası Öğrenci Organizasyonu" ödülüne sahip İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü'nün düzenlediği GOBI (Global Opportunities in Business and Investment), 40'ı aşkın ülkeden ve Anadolu'dan 3 bin üniversite öğrencisini ağırlamaya hazırlanıyor. Her sene dünyanın dört bir yanından yüzlerce öğrenciyi buluşturarak kültürlerin kaynaşmasını sağlayan GOBI etkinliği, 9-12 Nisan tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleştirilecek.

KURTALAN EKSPRESS SAHNEDE

Etkinlik, 9 Nisan 2017 Pazar günü saat 19.00'da Rock müzik grubu Kurtalan Ekspres'in konseriyle başlayacak. İTÜ Dans Kulübü'nün dans gösterileriyle renklenecek. 10 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 10.30'da ise 3 gün sürecek olan seminerler başlayacak.

Kariyer, Girişimcilik, İnovasyon ana başlıkları altında gerçekleştirilecek seminerler, TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Milli Basketbolcu & Yatırımcı Sinan Güler söz alacak. Sürpriz panellerin de yapılacağı etkinliğe; Ajans Press CEO'su Mehmet Ali Özkan, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ece Elbirlik, Bay Kariyer'den Alper Kuli, İTÜ Arı Teknokent CEO'su Kenan Çolpan, Storia Genel Yayın Yönetmeni Bedia Ceylan Güzelce, Visionteractive CEO'su Onur Candan, YAMAHA Türkiye Genel Müdürü MasashiOgawa, Nestle'nin Türkiye CEO'su Felix Allemann'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katılacak. Etkinlik, ücretlidir.