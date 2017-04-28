Türkiye'nin en büyük timsahı Üsküdar'da

20 bin canlıyı içinde barındıran Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi açıldı



İSTANBUL - Üsküdar'da Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Türkiye'nin en büyük timsahı ve 20 bin canlıyı içinde barındıran Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi açıldı.

Arap yatırımcılar tarafından Üsküdar'da yaptırılan Emaar Square Mall içerisindeki Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi açıldı. 200'e yakın türden 20 bin canlının bulunduğu Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'nde Avustralya'dan getirilen Türkiye'nin en büyüğü olan 5 metre uzunluğundaki erkek ve 3 metre uzunluğundaki dişi bir çift timsah da bulunuyor.

Geniş bir alan üzerine kurulan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'nde balık çeşitlerinden su kaplumbağalarına, penguenlerden deniz faresi ve su samurlarına 20 binden fazla canlı bulunuyor. 750 kilogram ağırlığı ve 5 metre boyuyla Türkiye'nin en büyük timsahının bulunduğu akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesinde timsahlar ayda 50 kilograma yakın tavuk ve et tüketirken haftada iki defa besleniyor. Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'ni gezmek isteyenler öğrenciler için 37, büyükler için ise 48 lira ücret belirlendi.

Akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesiyle ilgili bilgi veren Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Gülnur İnkaya, "Timsahlarımız bir dişi bir erkek. Avustralya'dan getirttik. Erkek olan 750 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda. 40-50 yaşında. Dişi ise 3 metre civarında. Yerlerinden oldukça memnunlar. Ayda 30 ile 50 kilogram arası et ve tavukla besleniyorlar. Haftada iki defa besliyoruz. Çok yakın bir zamanda da gelen müşterilerimizle de beslenme seansları yapacağız" dedi.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'nin ilkleri barındırdığını anlatan İnkaya, "Burası sadece bir akvaryum değil, sualtı hayvanat bahçesi. İlklere imza attık burada. İlk defa Türkiye'de su samurlarını görecekler, deniz farelerini görecekler. Penguenleri, ahtapotumuz var onları görecekler. Oldukça zengin ve zevkli bir yer" açıklamasında bulundu.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'ni gezen çocuklar ve vatandaşlar canlıları ilgiyle izlerken akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesini çok beğendiklerini söyledi.