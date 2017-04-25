Türkiye'nin En Büyük Tarım Cezaevinde İlk Başaklar Boy Verdi

Türkiye'nin en büyük tarım cezaevinde ilk başaklar boy verdi

Adana'da 20 yıl aradan sonra tahliye edilerek 'Türkiye'nin en büyük tarım açık ceza infaz kurumu' haline getirilen tarım arazisinde üretim başladı

Hükümlüler tarafından 500 dönümüne buğday ekilen alanda başaklar boy verirken, ilk hasadın yaklaşık 1 ay sonra yapılacağı belirtildi



ADANA - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın girişimleriyle 20 yıl aradan sonra tahliye edilerek 'Türkiye'nin en büyük tarım açık ceza infaz kurumu' haline getirilen tarım arazisinde üretim başladı. Hükümlüler tarafından 500 dönümüne buğday ekilen alanda başaklar boy verirken, ilk hasadın yaklaşık 1 ay sonra yapılacağı belirtildi.

Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, 1994 yılında tarım cezaevi yapılması için Adalet Bakanlığı'na devredilen ancak yıllardır vatandaşların işgal ederek tarım ve hayvancılıkta kullandığı 691 dönüm hazine arazisi, tahliye edilerek Türkiye'nin en büyük 'tarım açık ceza infaz kurumu' haline getirildi. Türkiye'nin en verimli toprakları arasında yer alan tarım açık ceza infaz kurumunda, yılda 3 defa ürün verebilecek şekilde yöreye uygun organik tarım, büyük ve küçükbaş hayvancılığı, lisanslı sera üretimi, örtü altı tarım, fidan ve çiçek yetiştiriciliği yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Hükümlüler 500 dönüm alana buğday ekti

Bölgeye 120 kişi kapasiteli 2 katlı prefabrik bir bina yapılarak hükümlüler yerleştirilirken, sürme, mısır ekim, çapa ilaçlama makineleri ile traktör ve çeşitli tarım araçları da alınarak üretime geçildi. Tarım arazisine ilk olarak 500 dönüm buğday ekimi yapılırken, yaklaşık 100 dönümlük araziye de fıstık ekme çalışmalarının sürdüğü, 60 dönüme de mandalina tarlası yapılacağı öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bin kişi kapasiteli olduğunu belirterek, "Henüz cezaevi tamamlanmadı ancak kısmen faaliyete geçti. Prefabrik bölümleri tamamlandı. Diğer bölümler de ihale aşamasında. Bazı mahkumları yerleştirdik ve üretime başladılar. Şu anda buğday üretimi yapıyorlar" diye konuştu.

Hem üretim hem topluma kazandırma

Cezaevlerindeki insanların meslek sahibi yapılmasını amaçladıklarını vurgulayan Yeldan, "Bunun için İŞKUR'la anlaşma yaptık. Cezaevinde olup da çalışanların günlükleri 6 liradan 21 liraya çıkarıldı. Günde 21 lira kazanan insanların maddi olarak kimseye ihtiyacı olmaz. Bu insanlar ailelerine yük olmaz ve kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılarlar. Amacımız cezaevine giren insanları meslek sahibi yapmak. Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler de hem üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayacaklar hem de sertifikalı çiftçi olarak cezaevinden çıkacaklar" dedi.