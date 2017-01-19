Türkiye'nin En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi Şubat'ta İhaleye Çıkıyor

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kepez-Santral'de bugüne kadar 2 bin 500 evin yıkımı tamamlandı. Büyük bir hızla devam eden proje Şubat ayı içinde ihale edilecek ve 24 ay içinde hak sahiplerine daireleri teslim edilecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, bölgenin değerine değer katacak Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, halkın büyük desteğiyle ilerliyor. Türkiye rekoru kırılarak, 3 bin 265 hak sahibinin yüzde 99'u projeye evet dedi. İlk kez bir kentsel dönüşüm projesi, bu kadar yüksek bir halk desteği buldu. Başka bir örneği bulunmayan bu başarının arkasında, vatandaş- yerel yönetim işbirliği yattı.



Her eve girildi



Belediye şirketi olan ANTEPE A.Ş. ile Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü proje, örnek bir kentsel dönüşüm projesi olmasının yanında, sosyal unsurları ile de öne çıktı. Projenin detayları ve unsurlarıyla ilgili hak sahipleri sürekli olarak en doğru şekilde bilgilendirildi. Taleplerine kulak verildi, akıllardaki endişe ve sorular giderildi. Projenin sağlayacağı avantajlar anlatıldı. Sosyal hizmet elemanları, tüm evlere girerek, vatandaşa ulaştı. İhtiyacı olan herkesin yardımına koşuldu. Engelli ve yaşlıların sağlık ekipleri tarafından nakli sağlandı.



Toplam 7.5 milyon lira taşınma ve kira yardımı ödendi



Vatandaşın Büyükşehir Belediyesi'ne olan güveni ve bire bir ilgi projeye hız kazandırdı. 3 bin 265 hak sahibinden 3 bin 186'sı kısa sürede evlerini tahliye etti. 3 ayda 2 bin 500 evin yıkımı gerçekleştirildi. Hak sahiplerine bu süreçte toplam 2 milyon 111 bin liralık taşınma yardımı ile 5 milyon 268 bin liralık kira yardımı yapıldı. Yıkımı gerçekleşen bölgelerde, yolların açılmasına başlandı.



İhale Şubat ayında



Son olarak Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, kentsel dönüşüm projesiyle ilgili son detaylar da onaylandı. İhale ve inşaat öncesi meclisten yetki alındı. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Şubat ayı içerisinde ihaleye çıkacak. Meclis'te alınan karara göre hak sahiplerine verilecek 5 bin 70 konut 24 ay içinde tamamlanacak.



261 bin metrekare yeşil alan



Kepez-Santral mahallelerinde dünya çapında bir kentsel dönüşüm projesi inşa edilecek. Proje bittiğinde Kepez-Santral, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinden daha değerli olacak, Antalya'nın en prestijli bölgelerinden biri haline gelecek. Meydanları, göletleri, müzeleri, yeşil alanları, çocuk parkları, alışveriş alanları, yarı açık pasaj alanları, camiler, okullar, hastane, pazar alanlarıyla Antalya, son derece modern ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacak. Kepez-Santral Mahallesi sakinleri, içinden geçen raylı sistem ile havaalanından hastaneye, Varsak'tan Işıklar'a istedikleri yere ulaşabilecek. Proje toplam 261 bin metrekare yeşil alanıyla Türkiye'ye örnek bir yaşam merkezi olacak.



Bölgenin değeri katlanacak



Antalya'nın çehresini değiştirecek proje ile hak sahiplerine hiç para ödemeden metrekare hakları kadar daire sahibi olması, hak sahiplerine mevcut yerlerine en yakın konut alanlarından daire verilmesi, ister büyük bir tek daire ister küçük metrekareli iki daire sahibi olması gibi imkanlar sunuluyor. - ANTALYA