Türkiye'nin En Büyük Hayvan Hastanesi ve Oteli Tamamlandı

Yapımı tamamlanan 600 hayvan kapasiteli Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi'nde, evcil hayvanlara yönelik otel hizmeti de verecek.



30 dönüm üzerine yapılan Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi, hizmet vermeye hazırlanıyor. Müşahede, poliklinik, ameliyathane, röntgen, ultrasonografi ve yoğun bakım ünitesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük, modern ve donanımlı tesislerinden birisi olan hayvan hastanesi, 300'ü açık ve 300'ü kapalı alan olmak üzerek 600 hayvana hizmet verecek. Hayvanların yeme, içme, barınma, ameliyat ve tedavi ihtiyaçlarının en iyi koşulda karşılanması planlanan tesiste, tedavileri tamamlanan hayvanlar, kayıt altına alınarak kulak küpe numarası verildikten sonra doğal ortamlarına bırakılacak. Ayrıca bir otel görevi görecek olan hastaneye vatandaşlar evcil hayvanlarını geçici bir süre emanet olarak bırakabilecek.



Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, tamamlanan hayvan hastanesinde incelemelerde bulundu.



Yapılan Hayvan Hastanesi'nin Türkiye'nin örnek yapılarından biri olduğunu belirten Başkan Mücahit Yanılmaz, kedi ve köpeklerle ilgili yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, röntgen, bakım yerleri, açık ve kapalı olanlardaki hayvan besleme yerleri başta olmak üzere hastanenin kafeteryası ve konferans salonuyla bir kompleks alanı haline geldiğini söyledi.



Dünyadaki son teknolojik cihazlarla donatıldı



Mart ayından itibaren hastanenin fiilen devreye gireceğini ifade eden Başkan Yanılmaz, "Türkiye'de bu şekilde 3 tane hayvan hastanesi var. 4'üncüyü de biz burada açmış oluyoruz. Burayı yaparken diğer hayvan hastanelerini gezdik ve oradaki eksiklikleri görerek buradaki hayvan hastanesinde o eksiklikleri de gidererek devreye aldık. Buraya koyduğumuz cihazlar dünyadaki en son teknolojik cihazlardır. Burası hem hayvan sevgisi artıracak hem sokaklardaki hayvanlarımızın bakımının yapıldığı, hastalıklarının giderildiği, sokaklarda çocuklarımızın rahatlıkla oynayacak duruma geldiği bir hayvan hastanesi olarak Elazığ'a, bölgeye ve Türkiye'ye hizmet vermiş olacaktır" dedi.



Emanet bırakılacak hayvan oteli de olacak



Hayvan hastanesi bünyesinde ayrıca bir hayvan otelinin de olacağını vurgulayan Yanılmaz, "Evinde evcil hayvanlara bakıp da tatile gidenlerin o hayvanlarını bırakabilecekleri bir yer olarak hizmet verecek. Hayvan otelimizde geçici bir süreyle evcil hayvanları misafir etmiş olacağız. Hayvan sahipleri rahatlıkla gitmek istedikleri yerlere gidip tatillerini yapacaklar. Evde besledikleri hayvanları burada emin ellerde bir otel kalitesinde hizmet vermiş olacağız. 300'ü kapalı ve diğer 300'ü açık alanda olmak üzere 600 hayvanı aynı anda burada bakabileceğiz. Bu alan 30 dönüm. Bu alanda içerisindeki ağaçlandırma çalışmalarımızda devam ediyor. Dışarıdan bakıldığında bir ormanlık alan gibi görünecek . Zaman içerisinde bu binaların hiçbiri görünmeyecek sadece ağaçlar görünecek" diye konuştu.



Hayvan hastanesinden sonra Kuzey İmar yolunu da inceleyen Başkan Yanılmaz, Çaydaçıra Mahallesinden başlayan bir ayağı Teknokent'e dayanan diğer tarafıyla Zafran mahallesinden geçip Fırat Üniversitesi kuşağında birleşen, 3 şerit gidiş geliş ve 50 metre genişliğinde 5 kilometrelik bir yol olacağını aktardı. - ELAZIĞ