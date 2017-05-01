Türkiye'nin En Büyük Dj Yarışması

www.soundclashturkiye.com üzerinden performansını en çok beğendikleri yarışmacıya oy verenler arasından 1 kişi Türkiye finalistiyle birlikte rüya şehir Las Vegas yolcusu olmaya hak kazanacak!

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen It's Chiller Time SoundClash 2017 yarışmasının 10 yarı finalisti, jüri üyelerinin oylaması ile belirlendi. Yarı final için 20 yarışmacı DJ adayı arasından seçilen 10 ismin elektronik dans müziği alt yapılı setleri; kendi alanlarında uzman, birbirinden ünlü It's Chiller Time SoundClash jüri üyeleri; Murat Uncuoğlu, Birol Giray, İlker Aksungar, Oben Budak, Barış Akpolat, Universal Türkiye temsilcileri Berna Özyurt ve Ayhan Ergönül ile 2016 SoundClash Dünya birincisi Cafer Kabak tarafından değerlendirildi.

Elemenin ardından, çıktıkları bu müzik dolu yolculukta seçilme şansını elde eden 10 yarı finalist için halk oylaması süreci başladı! www.soundclashturkiye.com üzerinden yapılacak halk oylaması ile ilk 5'e kalan finalistler, Türkiye finaline hazırlanmak üzere, alanında uzman isimlerden farklı konu başlıklarında eğitim alma fırsatı kazanacak. Aynı zamanda ilk 5' e kalan finalistler bu sene ilk defa Universal Türkiye ile ortak hazırlanacak "Its Chiller Time SoundClash 2017 Compilation" albümünde kendi hazırladıkları parçalarla yer alma şansı yakalayacak.

16 Mayıs' ta gerçekleşecek Türkiye finalinde birinci olacak ismi, eğlence ve elektronik müzik piyasasının kalbi rüya şehir Las Vegas' ta unutulmaz bir deneyim bekliyor. Las Vegas' ın büyüleyici atmosferinde Dünyanın en ünlü DJ'leri ile aynı sahnede yer alacak olan dünya birincisi , 1 yıl boyunca dünya çapında marka yüzü olurken, 12 aylık After Cluv Dancelab kontratına imza atarak kendine ait single ve müzik videosunu yapma fırsatını yakalayacak.

It's Chiller Time SoundClash'te adayını destekleyen müzikseverleri heyecan verici sürprizler bekliyor!