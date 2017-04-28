Türkiye'nin En Büyük Açıkhava Konser Alanı Tuzla'da Açılıyor

Türkiye'nin en büyük açıkhava konser ve event alanı olarak belirtilen Marina Arena, 13 Mayıs'ta düzenlenen bir organizasyonla kapılarını açacak.



Türkiye'nin en büyük açıkhava konser ve event alanı olarak belirtilen Marina Arena, 13 Mayıs'ta düzenlenen bir organizasyonla kapılarını açılacağı duyuruldu. Tuzla Viaport Marina'da denizin üzerinde 10 bin metrekare alan içine kurulu 25 bin kişilik konser ve etkinlik alanı olan Marina Arena, 'Müziğin Yeni Arenası' sloganı ile İstanbul'da eğlence sektörüne farklı bir soluk getirmeyi hedeflediği kaydedildi.



Kemal Aslan projesi olarak tasarlanan deniz manzaralı açık hava konseptli Marina Arena, en iyi ses, ışık firmaları ile oluşturulan teknik alt yapısıyla dünyaca ünlü yıldızlara da ev sahipliği yapacak.



Marina Arena'nın açılış günü gerçekleşecek açılış konserinde geçtiğimiz yıl çıkardığı 'Janti' albümü ile büyük ses getiren Murat Boz sahne alacak. - İSTANBUL