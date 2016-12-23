Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi yine Allianz

Araştırmanın sonuçlarına göre Allianz Sigorta, liderliğini korudu, sigorta sektörünün "en beğenilen şirketi" seçildi.

Capital dergisinin araştırma şirketi ZENNA işbirliği ile yaptığı "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2016" araştırmasında, 500'den fazla şirketten 1.584 yöneticiden hem Türkiye'nin hem de kendi sektörlerinin en beğenilen şirketini belirlemeleri ve "kendi şirketleri dışında" yanıt vermeleri istendi. Oylamalar sonucunda Allianz Sigorta, kendi sektöründe iki yıl üst üste "En Beğenilen Şirket" seçildi.

Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan-Coqui, 2014 yılından sonra üst üste ikinci kez "En Beğenilen Şirket" seçilmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek "Capital dergisi tarafından yapılan araştırmayı çok önemsiyorum, çünkü güçlü finansal sonuçlar Allianz Türkiye'nin tek hedefi değil. Müşterimizin beklentisini en iyi karşılayan, en çok çalışılmak istenen marka ve en beğenilen şirket olmak benim için finansal sonuçlar kadar önemli. Müşterilerimizin veya hayatlarını kolaylaştırmak istediğimiz potansiyel iş ortaklarımızın bizim için bu iltifatta bulunması çok kıymetli. Bu sonuç bizi rehavete sürüklemeyecek. Tam tersi, 2.500 Allianz çalışanı ve 4.000 acentemizi, yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma hedefimize koşarken cesaretlendirecek" dedi.

