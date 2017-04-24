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Türkiye'nin En Az Nüfuslu İline Büyük Turizm Yatırımı
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Türkiye'nin En Az Nüfuslu İline Büyük Turizm Yatırımı

Türkiye'nin Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri sınırında yer alan ve nüfus olarak ülkenin en küçük ili olan Ardahan'daki Yalnızçam Dağı'na AB desteğinde yapılacak turizm projesi için 6,2 milyon euroluk yatırım yapılacak.

Türkiye'nin En Az Nüfuslu İline Büyük Turizm Yatırımı

Türkiye'nin Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri sınırında yer alan ve nüfus olarak ülkenin en küçük ili olan Ardahan'daki Yalnızçam Dağı'na AB desteğinde yapılacak turizm projesi için 6,2 milyon euroluk yatırım yapılacak

Kaynak: Dunya.com

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