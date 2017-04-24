Türkiye'nin En Az Nüfuslu İline Büyük Turizm Yatırımı
Türkiye'nin Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri sınırında yer alan ve nüfus olarak ülkenin en küçük ili olan Ardahan'daki Yalnızçam Dağı'na AB desteğinde yapılacak turizm projesi için 6,2 milyon euroluk yatırım yapılacak.
Türkiye'nin Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri sınırında yer alan ve nüfus olarak ülkenin en küçük ili olan Ardahan'daki Yalnızçam Dağı'na AB desteğinde yapılacak turizm projesi için 6,2 milyon euroluk yatırım yapılacak
Kaynak: Dunya.com