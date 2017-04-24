Türkiye'nin Eğitim Tecrübesi Bosna Hersek'e Aktarıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı iş birliğiyle yapılan "Özel Eğitimde Türkiye Balkanlar Tecrübe Paylaşımı-Engelimi Türkiye ile Aşıyorum" programı Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı iş birliğiyle yapılan "Özel Eğitimde Türkiye Balkanlar Tecrübe Paylaşımı-Engelimi Türkiye ile Aşıyorum" programı Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde başladı.
MEB ve TİKA tarafından Türkiye'nin özel eğitim deneyiminin Balkanlar'a aktarılması amacıyla hayata geçirilen programın Bosna Hersek'teki pilot uygulaması kapsamında, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı Elvira Dilberovic ile bir araya geldi.
Güngör, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te özel eğitimle ilgilenen kurumları ziyaret edeceklerini ifade ederek, "Buradaki özel eğitim koşullarını inceleyeceğiz. Türkiye'den gelen uzmanlarımız da Bosna Hersek'e hangi konularda yardım sağlanabileceğini gözlemleyecek." dedi.
Programın pilot uygulama olmasına rağmen Kosova ve Azerbaycan'dan da iş birliği talepleri geldiğini aktaran Güngör, Bosna Hersek'te uygulanan projenin son derece başarılı geçmesi ve diğer ülkelerde de en kısa sürede uygulanması temennisinde bulundu.
Dilberovic de pilot uygulamanın Bosna Hersek'in dört kantonunda yapılacağını belirterek, "Program Hersek-Neretva, Saraybosna, Zenica-Doboj ve Tuzla kantonlarındaki özel eğitimle ilgilenen kurumlarda uygulanacak." diye konuştu.
Geçen haftalarda İstanbul'da 13 okulu ziyarette bulunduğunu anımsatan Dilberovic, "Programın bir sonraki aşaması kapsamında Bosna Hersek'te özel eğitimle ilgilenen öğretmenler üç haftalık bir eğitim için Türkiye'ye gidecek. Eğitim sonunda sertifika alacak öğretmenlerimiz gelişimde özel eğitim gerektiren çocukların ne tür ihtiyaçlara sahip oldukları konusunda bilgi sahibi olacak." ifadelerini kullandı.
MEB heyeti, Mostar'daki "Los Rosales" Özel Eğitim Merkezini ziyaret ederek, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Programın pilot uygulamasının hayata geçirilmesi amacıyla iki ülkenin eğitim bakanlıkları ve TİKA arasında protokol imzalanmıştı.
Program kapsamında, bölgede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için materyal desteğinde bulunulması, özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları ve atölyeler oluşturulması bekleniyor.