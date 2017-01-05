Türkiye'nin Dış Politikası ve Güncel Durumu Gaü'de Tartışıldı

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ); Türkiye Cumhuriyeti'nde, gündemde olan ana sorun ve konular hakkında merak edilenler ile ilgili olarak, çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği 'bilgilendirme' toplantılarına ara vermeden devam ediyor.



GAÜ Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından düzenlenen, "Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası ve Güncel Olaylar" söyleşisi; AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in katılımları ile GAÜ Millenium Senato Kongre Merkez'inde gerçekleştirildi.



GAÜ'nün akademik kadrosu ve öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören söyleşide; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 'nin 3 üyesi, anayasa değişikliği çalışmalarından, dış politikadaki gelişmelere kadar geniş bir yelpazede, görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladılar.



Milletvekilleri GAÜ Kampüsü'ne ağaç dikti



Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros'un eşlik ettiği konuk milletvekilleri; gerçekleştirilen söyleşinin ardından; Üniversite'ye akademik kapsamda ziyarette bulunan konuklara, Kampüs alanı içerisinde tahsis edilen alanda, sembolik ağaç dikimini de gerçekleştirdiler. - İSTANBUL