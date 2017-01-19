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Ratings: Türkiye'nin Dış Finasmana Erişimi Devam Ediyor
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Ratings: Türkiye'nin Dış Finasmana Erişimi Devam Ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de mevduat seviyesinin istikrarlı olduğunu belirterek, dış finansmana erişimin sürdüğünü açıkladı.

Ratings: Türkiye'nin Dış Finasmana Erişimi Devam Ediyor

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de mevduat seviyesinin istikrarlı olduğunu belirterek, dış finansmana erişimin sürdüğünü açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından paylaşılan iletilerde Türkiye'de mevduat seviyesinin istikrarlı olduğu, dış finansmana erişimin ise devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada politik risklerin ekonomik performansı ve bankaların varlık kalitesini baskılayabileceği, Türk bankalarının dış finansman bağımlılığının yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 27 Ocak'ta gözden geçirmesi bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ile son bir ayda iki kez görüşüldüğünü söyledi.

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