Türkiye'nin Dehaları 23 Nisan Festivali'nden Çıkacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye Beyin Olimpiyatları Zeka Yarışması ikinci gününde devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Bilim ve Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Beyin Olimpiyatları Zeka Yarışması kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklar, olimpiyatların ilk gününde 16 etaptan oluşan sorulara cevap verdi. Şampiyon takımın belli olacağı ikinci gün yarışları ise sabah saatlerinde başladı. Bu etabın tamamlanmasıyla Olimpiyatların şampiyon takımı belli olacak. Olimpiyatlara takım halinde katılan çocuklar ilk gün, Akıl Oyunları, Ekran Testi, Matematik Oyunları, Mesafeler, Mekanik Oyunlar, Optimizasyon. Sudoku Oyunları, Sudoku Zinciri, Farlı Sorular ve Altıgenler konularındaki soruları yanıtladı. Süreye karşı yarışan çocuklar, performansları ve zekalarıyla göz kamaştırdı.



Türkiye Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin zeka gelişimine katkıda bulunmak, analitik düşünme teknikleri ile tanışmalarını sağlamak ve bu becerilerini geliştirmeyi sağlamayı amaçlayan yarışmada geleceğin dehaları birbiriyle yarışıyor. Çocuklar, olimpiyatların ikinci gününde Küp Zinciri, Ekran Testi, Maliyet Optimizasyon, Pentominolar ve Mantık Oyunları testlerine cevap veriyor.



Bu etapların bitmesiyle finalistler açıklanacak ve öğleden sonra da şampiyon takımın belirleneceği final turuna geçilecek. Olimpiyatlarda dereceye giren takımlar için 23 Nisan Gala Programında ödül töreni düzenlenecek. Yarışmada birinci takıma 9 bin, ikinci olan takıma 6 bin, üçüncü olan takıma ise 3 bin TL nakdi ödül verilecek. Ayrıca ilk üçe giren öğretmen 1.500. finalist öğrenci-öğretmenler ise 4 bin 200 TL nakdi ödül alacak. - KOCAELİ