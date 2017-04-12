Türkiye'nin Cüce Su Aygırı Dünyaya Geldi

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda cüce su aygırı doğum yaptı. Cüce su aygırına 'Mela' ismi verildi. Hayvanat bahçesi doğum anı görüntülerini paylaştı.



Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan Malya ve Rübe isimli cüce su aygırı çiftinin yavruları dünyaya geldi. Malya'nın 22 Şubat'ta dünyaya getirdiği 6 kilo ağırlığındaki dişi cüce su aygırına 'Mela' ismi verildi. Mela annesiyle ayrı bir bölümde bulunurken, 24 kiloya ulaştı. Bugün cüce su aygırı annesi ile birlikte gazetecilere gösterildi. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Ülkemizin ilk cüce su aygırı doğum gerçekleştirdi. Şu anda 24 kilo civarında bir yavrumuz var. İsmi Mela. Cüce su aygırları Liberya'da yaşadıkları için oranın yerel dilinde Mela su aygırı demek. O nedenle biz baba Rübe ve anne Malya'nın dünyaya getirdiği bu yavruya Mela adını verdik" dedi.



Su aygırlarının dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan birisi olduğunu belirten Gökmen Aydın, "Ülkemizde sadece burada var. Böyle bir hayvanı burada çoğaltabilmek bizim için çok büyük bir onur oldu, çok mutluyuz. 22 Şubat'ta dünyaya geldi. İlk doğduğunda 6 kiloydu. Şu anda 24 kilo civarında. Birkaç ay daha anne ile vakit geçirdikten sonra anneden ayrılacak. Normal vücut aktivitelerini yapabilecek. Şu anda kapalı alandalar. Açık alanda da baba ve diğer eş yaşıyor. Yavru yavaş yavaş diğer grupla bir araya gelecek, onlarla kaynaşıp burada devam edecekler. Anne ve yavru havuza girmeyi çok seviyor. Ama biz yine önlem alarak havuzu sadece 40 santimetre derinliğine kadar dolduruyoruz. Onlara özel ayrı bir bölüm var. Şu anda orada yaşıyorlar. Yakın zamanda hem ziyaretçilerimiz bu sevimli yavruyu daha aktif olarak görecekler, hem de yeni yavrular için baba ve anneyi yan yana getireceğiz. Dişi yavrumuz Mela yoğun bir uğraş sonucu dünyaya geldi. Cüce su aygırları dünyada çok az kalmış canlılar. Annenin gebelik süresi 7 ay. ve yılda bir yavru dünyaya getirebiliyor. Biz de Mela'yı ülkeye kazandırdığımız için, daha doğrusu yaban hayatına bir cüce su aygırı daha ekleyebildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu. - Darıcakocaeli