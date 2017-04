Türkiye'nin Büyümesinin, Gelişmesinin Yolunu Açacak Kararı Türk İnsanı Verdi"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemizle rekabet etme adına her şeye varız. Bu, tabiri caizse hodri meydandır ama terör örgütlerine hizmet edecek şekilde ülkemizin içini ister içeriden ister dışarıdan karıştırmak isteyenlere hizmet edecek siyasi kararlar vermeyin. Çünkü o siyasi kararların sonuçlarını biz tanımadık tanımayacağız." dedi.



Bakan Arslan, AK Parti Kars İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da ülkede yüzde 50'nin üzerinde oy çıkmasının çok önemli olduğunu, bu nedenle 80 milyona teşekkür ettiğini söyledi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sonuçların ilan edildiğini anımsatan Arslan, "Mevcut sisteme inanıp, 'hayır' diyenler vardı. Onlara saygı gösteriyoruz. Hiç şüpheniz olmasın 'evet' diyenlere hizmet ettiğimiz gibi 'hayır' diyenlere de hizmet ediyoruz." diye konuştu.



Arslan, hükümet sistemi değişikliği ile Türkiye'nin daha da büyüyeceğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Ülkenin büyümesini, ülkenin gelişmesini, yolunu açacak olan bu süreç, Türkiye'yi daha da büyütecek. Dünyada rekabet ederken çok daha güçlü bir Türkiye olacaktı. Bunu fark eden dış güçler, farklı yollarla 'hayır' dediler. Onlara anlayış göstermemiz, onları anlayışla karşılamamız mümkün değil. Kusura bakmasınlar. Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin yolunu açacak kararı Türk insanı verecekti. Dış güçler, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler vermeyecekti. Nitekim de öyle oldu. Türk insanı onlara bir şamara çaldı. Dedi ki 'Beni bana bırak. Kendi kararımı kendim veririm. Benim için en doğrusu neyse ona karar veririm, sen karışma' dedi. Bugünde söylüyoruz, büyüyen ve güçlenen Türkiye'ye karşı çelme takarak değil, rekabet ederek. Tamam onlarda büyük işler yapsınlar, onlarda güçlensinler. Biz rekabet edelim. Buna hiç şüphe yok. Böyle olması gerekir. Onlardan beklediğimiz budur."



"Ülkemizle rekabet etme adına her şeye varız"



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin siyasi görüşlerle, terör örgütlerinin emellerine hizmet edecek kararlar alması kabul edebilecek bir durum olmadığını dile getiren Arslan, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Başbakanımız da karar mercisinde olan arkadaşlarımızda bu yönde çok net bir şekilde ifadelerini ortaya koydular. Biz de Kars'tan diyoruz ki, rekabet edin. Ülkemizle rekabet etme adına her şeye varız. Bu, tabiri caizse hodri meydandır ama terör örgütlerine hizmet edecek şekilde ülkemizin içini ister içeriden ister dışarıdan karıştırmak isteyenlere hizmet edecek siyasi kararlar vermeyin. Çünkü o siyasi kararların sonuçlarını biz tanımadık tanımayacağız." diye konuştu.





Arslan, "Artık önümüze bakma zamanı. Önümüze bakarken de AK Parti'nin parti olarak sayın Cumhurbaşkanımızdan kurucu Genel Başkanımızdan Başbakanımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza onlardan aldığımız bir ders var seçimin keyfi bir akşam sürer, ertesi gün yeni seçime hazır olmak zorundasınız zorundayız." dedi.



Bakan Arslan, Kars'taki temaslarının ardından Sarıkamış ilçesine gelerek AK Parti İlçe Teşkilatının organize ettiği programa katıldı.



Sarıkamış halkına teşekkür eden Arslan, "Sarıkamış ilçesi her zaman yanımızda oldu, ilçelerden en güçlü desteği verdi, halkımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Arslan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki yatırımların devam ettiğini de sözlerine ekledi.