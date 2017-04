Türkiye'nin Büyümesini Sürdüreceğine Yürekten İnanıyoruz"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, referandum dan çıkan kararın ülke için iyiliklere vesile olması temennisinde bulunarak, "Türkiye'nin daha da güçlü bir birlik ve beraberlik içinde bundan sonra da her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ali Kibar, referandum sonucuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 16 Nisan referandum unda verdiği kararın ülke için iyiliklere vesile olmasını dileğinde bulundu.



Türkiye'nin daha da güçlü bir birlik ve beraberlik içinde bundan sonra da her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inandığını kaydeden Kibar, "İş dünyasının temsilcileri olarak Türkiye'nin gücünü artıracak çalışmaların devamlılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyarız." görüşlerini aktardı.



Kibar, tüm grup şirketleriyle ülkenin büyümesine, yüksek teknolojili üretim kabiliyetlerini geliştirmeye, istihdamı artırmaya katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.



Kibar Grubu'nun bugüne kadar her zaman, ülkede öncü ve örnek kuruluşlar arasında yerini aldığını anlatan Ali Kibar, "Hedefimiz, amaçlarımız doğrultusunda azimli ve istikrarlı bir şekilde ilerlerken bu pozisyonumuzu ülkemiz yararına en iyi şekilde kullanmaktır. Bu yolculukta müşterilerimize, çalışanlarımıza, sektörlerimize, toplumumuza ve çevreye önümüzdeki dönemde de katma değer sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.