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Türkiye'nin Büyüme Beklentileri Yukarı Revize Edilebilir'
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Türkiye'nin Büyüme Beklentileri Yukarı Revize Edilebilir'

IMF'nin Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Gerson, "Eğer belirsizlik yılın ilerleyen dönemlerinde bizim etkilediğimizden daha düşük olursa, büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi muhtemel" dedi.

Türkiye'nin Büyüme Beklentileri Yukarı Revize Edilebilir'

IMF'nin Avrupa Departmanı Direktör Yardımcısı Gerson, "Eğer belirsizlik yılın ilerleyen dönemlerinde bizim etkilediğimizden daha düşük olursa, büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi muhtemel" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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