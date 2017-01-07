Kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, Trabzon'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor.
Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışının ardından birçok vatandaş evinden dışarı bile çıkamazken, Trabzon'da tam tersi yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının 18 derecelere kadar çıktığı Trabzon'da vatandaşlar hafta sonunun güneşli ve sıcak geçmesini fırsat bilirken, güneşli havayı görenler çocuklarıyla parklara akın etti. Bazı vatandaşlar ise Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarında bulunan koşu yolunda spor yaptı.
Öte yandan, Trabzon Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre, Trabzon'da bugün 12-18 derece olan hava sıcaklığı yarın 6-8 derece, Pazartesi günü ise 5-7 derecelere kadar düşecek. - TRABZON
Güneşi Gören Trabzonlular, Parklara Akın Etti
Yurdun büyük bir bölümü soğuk havanın etkisi altına girerken, Trabzon'da hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükseldi. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen Trabzonlular, parklara akın etti.
Kar yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, Trabzon'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor.
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