Türkiye'nin "beton yolları" Karadeniz'de masaya yatırıldı

Yüzde 100 yerli kaynaklar kullanılarak yapılan beton yollar Samsun, Denizli ,Kocaeli,Trabzon ve Şanlıurfa başta olmak üzere 24 Büyükşehir,18 il ve 8 ilçe belediye yetkilisi, uzman ve akademisyenlerin katılımı ile detaylarıyla ele alındı.

Silindirle sıkıştırılmış beton yol teknolojisi sayesinde birçok belediye asfalt ekipmanlarıyla kolaylıkla imal edilebilen daha güçlü, daha dayanıklı ve daha düşük maliyeti olan beton yolları uygulamaya başladı.

Türkiye'de beton yol dönüşümünü başlatan öncü şehirlerden biri olan Samsun alternatifleriyle karşılaştırıldığında %40 daha ucuz olan beton yolları tercih ediyor.

Samsun'daki en iyi beton yol uygulamalarını diğer bölge belediyelerine tanıtmak ve farkındalık yaratmak için Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB) ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği "Beton Yollar Semineri"ne, Samsun, Tekirdağ, Denizli, Kocaeli Büyükşehir Belediye temsilcilerinin yanısıra konusunda uzman konuşmacılar katılarak beton yol dönüşümü bütün detaylarıyla ele alındı.

Beton Yollar Kullanımında "Samsun" En Güzel Örnek

Açılış konuşmasını gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Genel Yardımcısı Recep Şahin; "Türkiye Belediye Birliği olarak Türkiye'deki tüm belediyelerin üye olduğu bir kurumuz. Asıl görevlerimizden biri de belediyelerimize eğitimler düzenleyip onlara rehberlik yapmak. TÇMB'nin beton yollar konusunda yaptığı çalışmaları duyunca bizde aktif olarak rol almak istedik. Türkiye'nin milli değeri olan beton yolları uzmanlar ve akademisyenlerle birlikte bugün burada masaya yatıracağız. Samsun Belediyesi'nin beton yollar konusundaki tercihinin diğer şehirlere de yayılmasını umuyoruz."dedi.

Cari Açığın İlacı Beton Yollar

Konuşmasında Türkiye'nin 2016 yılı sonunda cari açığının 32,6 milyar Dolar olarak açıklandığına değinen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği CEO'su İsmail Bulut, bu tablonun içinde, petrol ürünleri ithalatı hatırı sayılır bir yer tuttuğunun altını çizdi. Türkiye'de her yıl 25 milyon ton petrol ithal edildiğini ve ithalata bağımlılık oranının yüzde 98 seviyesinde seyrettiğine de dikkat çeken Bulut; "Beton yol ve beton bariyer teknolojilerinden yeterince faydalanılması halinde ülke ekonomisine özellikle hammaddenin yerli sermayeden karşılanabilmesi adına önemli avantajlar sağlayacak, uzun ömürlü olması nedeniyle siz uygulayıcılara ciddi zaman kazandıracak ve en önemlisi ülkemizde etkin kullanımı halinde her yıl bir Avrasya tüneli projesi kadar tasarruf sağlayarak cari açığın azalmasına neden olacaktır.Bu nedenle beton yolların alternatif bir seçenek olarak kullanılması gündemimizde yer almalı" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Karadeniz İklimine Çözüm, Beton Yollar

2 yılda 750 kilometre beton yol imalatı gerçekleştirerek, yol sorunun büyük kısmını çözmüş olduklarını belirtenSamsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz :"Çok önemli bir konuyu masaya yatırmak için bugün buradayız. 2014 yılından sonra Büyükşehir Belediyelerinin genişleyen görevleri kapsamında, köy yolları için hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başladık. Samsun'un iklim koşulları için en iyi çözümün beton yol çalışmaları olduğunu tespit ettik. Çünkü Karadeniz yağışları bize çok sınırlı çalışma zamanı bırakıyor. İşte tam bu noktada beton yolları konuşmaya, gündemimize almaya başladık. Betonu seçmemizdeki en büyük sebep beton yolların bozuk yol koşullarını, çarpık ve bozuk yolları çok iyi şekilde örtmesidir. Beton bir çözümdür, alternatiftir. Elbette asfalt gibi beton yollarında bir ömrü vardır. Ama biliyoruz ki beton yolların kullanım ömrü uzun solukludur."dedi.

Katılımcılar ayrıca Beton Yollar Semineri öncesinde düzenlenen teknik gezi kapsamında Samsun'da kullanılan beton yolları yerinde inceleme fırsatı da buldular.