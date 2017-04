Türkiye'nin Başarısı "STEM" Eğitim Sistemiyle Yükselecek

Dünyanın yeni eğitim dili STEM modelini Türkiye'ye getiren ve ülkemizde farkındalık yaratmak adına birçok projeye imza atan Bahçeşehir Koleji STEM Day etkinliği kapsamında Avrupa Birliği STEM Çalışmaları Proje Yöneticisi Maite Debry Türkiye'ye davet etti.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olan STEM modelini 11 yıl önce Türkiye ile tanıştıran Bahçeşehir Koleji, ülkemizde farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Bahçeşehir Kolejinin şuan bütün kampüslerinde uygulanan STEM eğitim modeli yeni müfredata da örnek oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki eğitim öğretim yılında 5'inci sınıftan 8'inci sınıfa kadar her yılın sonuna, öğrencilerin günlük bir probleme tasarladıkları bir ürünle uygulamalı olarak cevap vermelerinin amaçlandığı "Fen ve Mühendislik Uygulamaları" ünitesi de dahil edildi.

İnsanlığa faydalı olmak için üretiyorlar

STEM eğitim kapsamında eğitim veren Bahçeşehir Koleji, Bilişim Teknolojileri Okur Yazarlığı, Kodlama, Robotik, Dijital Tasarım ve Animasyon, Oyun Programlama gibi 21. Yüzüyılın beklentilerini cevaplayan derslerle üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. Etkinlikte konuşan Bahçeşehir Koleji Kurucusu Enver Yücel; "Bundan tam 11 yıl önce Fen ve Teknoloji lisemizi açarak STEM eğitim sistemini ülkemize getirdik. Çünkü dijital dönüşümün yaşandığı bu çağda başarılı olmak için ilk önce eğitim sistemini değiştirerek, bu vizyona entegre olmuş hale getirmeniz gerekmektedir. Bahçeşehir Kolejleri olarak bugünün değil yarının geleceğine mezunlar hazırlıyoruz. Dünyada artık "beyin gücünü yönetmek" önem taşıyor. ABD Çalışma Bakanlığı'nın bir araştırmasına göre, bugün lise okuyan öğrenciler üniversite mezunu olduklarında %65'i bugün olmayan, henüz ortaya çıkmamış bir mesleği yapacaklar. İşte biz bu doğrultuda bir dönüşüm yaparak bütün kampüslerimizde STEM metoduyla öğrenim sunuyoruz." dedi.

Neden STEM sorusunu da ele alan Yücel, gelişen teknolojinin paralelinde başta bilim ve sağlık olmak üzere her alanda mühendislere ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, disiplinler arası bir eğitim anlayışının gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir hale geldiğini sözlerine ekledi.

Ülkelerin kalkınması için STEM eğitim şart

Uluslararası arenada başarı için STEM eğitiminin önemini vurgulayan MEB, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı; "Eğitim programlarını belirlerken gerçekten başarılı işlere imza atan kurumlardan ilham alıyoruz. Bu yüzden Bahçeşehir Kolejini tebrik ediyorum. Çalışmalarını yakından takip ediyor ve feyz alıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yeni eğitim müfredatını açıkladık. Kodlama derslerini müfredatımıza ekledik. Bu yıldan itibaren vereceğimiz tabletlerde öğrenciler kodlama yapabilecekler. Teoriden pratiğe dönüşen bir eğitim sunacağız.

Avrupa Birliği STEM Çalışmaları Proje Yöneticisi Maite Debry; "Yakın gelecekte gençler STEM mesleklerine yönelecek. Bu yüzden STEM eğitimin önemini anlatmak için projeler gerçekleştiriyoruz. Önemli olan öğrencileri eğitim hayatı devam ederken gerçek araştırmacılarla tanıştırmak, onlarla bir araya getirmektir. Ancak en önemli olan STEM mühendislerini yetiştirecek olan öğretmenlerin var olmasıdır. Bunun için Avrupa ülkeleri arasında eğitim programları düzenliyoruz. Bu programlara Türkiye'nin de dahil olmasını arzuluyoruz" dedi.

STEM Projeleri Sergilendi

STEM Day etkinliği kapsamında Bahçeşehir Koleji ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden öğrencilerin yaptıkları Türkiye Denizlerinde gerçekleşen yasal olmayan avcılık faaliyetlerini durduracak "okyanus" adındaki sistem, arama kurtarmalarda kullanılabilmesi amaçlanan "robotik kol" ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin hayvanların sağlıklarını yakından takip etmesi için geliştirilen"DATA Tasma" projelerde etkinlikte katılımcılara gösterildi.

Bahçeşehir Koleji mezunları dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul alıyor

Bahçeşehir Koleji öğrencileri başta STEM olmak üzere, aldıkları çok yönlü eğitimin bir sonucu olarak eğitimleri sırasında birçok projeye imza atıyorlar. Mezun olduklarında dünyanın her yerinde geçerliliği olan bir dijital CV'ye sahip olan öğrenciler, ABD başta olmak üzere dünyanın en saygın üniversitelerinde kabul görüyorlar. Bugün aralarında Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, University Of Chicago, NortheasternUniversity, Case Western ReserveUniversity, WorcesterPolytechnicInstitute, University Of Denver ve Illinois Institute Of Technology'nin olduğu saygın üniversitelerde birçok Bahçeşehir Koleji lise öğrencisi burslu olarak eğitim alıyor.

Faydalı model geliştirmede lider

Öğrencilerin biyoloji, fizik, kimya, bilgisayar, enerji verimliliği, Türk dili ve edebiyatı, bilim tarihi ve tarih, matematik, coğrafya, psikoloji alanında hazırladıkları araştırma projeleri ulusal ve uluslararası alanda ödüller kazanıyor.TUBITAK Fizik Olimpiyatları'nda toplam 24 madalya kazanan, Bilim Olimpiyatları'nda gümüş ve altın madalya almaya hak kazanan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri aynı zamanda Türkiye'nin en çok faydalı model geliştiren lisesi olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Öğrencilerin çevre ve sosyal konularda fark yaratacak ve patenti alınan birçok projesi aynı zamanda 'Faydalı Model' olarak da tescilleniyor. Faydalı modellerin yanı sıra yaptıkları projelerle patent başvuruları yapan öğrenciler, başvuru sayısında Türkiye'deki pek çok üniversiteyi de geride bırakıyor.