Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız Kerbela'da

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın Kerbela kenti yöneticileriyle bir araya geldi.



Vali Akil Tirahi ile Valilik binasında basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Büyükelçi Yıldız, Kerbela Vilayet Meclisi Başkanı Nasif Hitabi ile bir araya geldi.



Vilayet Meclisi Konukevinde gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Yıldız, Bağdat dışındaki ilk ziyaretini Kerbela'ya yaptığını belirtti.



Kerbela yerel yönetimiyle birçok alanda çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Yıldız, burada yatırım alanında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu hatırlattı.



Terör örgütleri PKK ve DEAŞ konularına da değinen Yıldız, "Bizim için DEAŞ da PKK kadar terör örgütüdür. Iraklı güçlerin topraklarını kurtarmaya devam etmesini temenni ediyoruz. Irak'ın DEAŞ'la mücadelesinde desteğimizi Iraklı yetkililerle sürekli görüşüyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğü de bizim için önemlidir." dedi.



Büyükelçi Yıldız Kerkük'teki "bayrak meselesi"ne dair ise şunları kaydetti:



"Türkiye, Kerkük'teki sorunla (IKBY bayrağının asılması) ilgili dünya ülkeleri arasında en çok sesini çıkaran ve uyarılarını yapan ülke oldu. Cumhurbaşkanımız da 'Kerkük'te tek Irak bayrağının çekileceğini' söyledi. Kürt yetkililere de bu durumun ne kadar kaygı verici olduğunu anlattık."



Kerbela Vilayet Meclisi Başkanı Hitabi de "Türkiye, bize dost ve komşu ülkedir. DEAŞ terörü başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerini hedef alıyor. Bu alanda ortak mücadele ve iş birliğine ihtiyacımız var." diye konuştu.



Hitabi, Türk şirketlerinin Kerbela'da önemli yatırımları olduğunu vurgulayarak, "Bu şirketler önemli projelere imza atıyor. Burada bulunan bir Türk şirketi 490 yataklı hastane yaptı. İki ülkenin tarım, eğitim ve diğer alanlarda da iş birliğini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.