Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız

- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile röportaj Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın güneyindeki Necef ve Kerbela illerinde valiler, yerel yönetim yetkilileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.



Necef'te Hazreti Ali ve Kerbela'da Hazreti Hüseyin ile Hazreti Abbas'ın mezarlarını ziyaret eden Yıldız, Necef'te çarşıyı gezerek, vatandaşlarla buluştu.



Kerbela ve Necef temaslarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, Türk şirketlerinin Necef ve Kerbela'da farklı yatırım alanlarında iyi işlere imza attığını söyledi.



Ziyaretinin önemli konularından birinin Türk iş adamlarının burada yatırım yapma imkanlarından yararlanması olduğunu belirten Yıldız, Türk şirketlerinin gerek Necef'te gerekse Kerbela'da çalışmalara başlamasına olumlu bakıldığını dile getirdi.



Dini turizm kapsamında yıl içerisinde binlerce Türk vatandaşının buraları ziyaret ettiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin burada daha görünür olması, şehre somut katkılar sağlaması, bu dini turizmin daha fazla kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için yerel yöneticilerle beraber çalışma konusunda mutabık kaldık.



Buraları (Necef ve Kerbela) yatırım açısından Bağdat ve diğer şehirlerden farklı kılan şey, terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmemiş olmanın verdiği rahat çalışma ortamıdır. Bu ortamdan Türkiye ve Irak'ın ortak menfaati için elimizden geldiği ölçüde yararlanacağız."