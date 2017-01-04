Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'nın Veda Programı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Programa katılan büyük şahsiyetler

-Programdan detaylar

-Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kaymakcı'ya plaket takdim etmesi

-Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'nın açıklaması

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Irak'taki beş buçuk yıllık görevini tamamlaması dolayısıyla Bağdat'taki Büyükelçilik rezidansında veda programı düzenledi. Kaymakcı, Irak ve Türkiye ilişkileriyle ilgili AA'ya açıklamalarda bulundu.