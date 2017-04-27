Türkiye'nin Avrupa'dan Yüz Çevirmesi ..."
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha iyi olması için çalıştığını belirterek, Türkiye'nin Avrupa'dan yüz çevirmesinin veya Avrupa Birliğinin Türkiye'yi dışlamasının her iki tarafa zarar vereceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha iyi olması için çalıştığını belirterek, Türkiye'nin Avrupa'dan yüz çevirmesinin veya Avrupa Birliğinin Türkiye'yi dışlamasının her iki tarafa zarar vereceğini söyledi. Avrupa Konseyi toplantısı öncesi Federal Mecliste düzenlenen özel oturumda konuşan Merkel, anayasa referandumunda muhalefetin endişelerinin dikkate alınmasını ve Türkiye'nin özeleştiri yapmasını istedi. Merkel, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki gerginliğin yumuşaması için çalıştıklarını, Türkiye'nin de bu konuda hukuk devletine uygun hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "O bir terörist ve ajandır" iddiasını eleştiren Merkel, Türkiye'nin hukuk devletine uygun hareket etmesini istedi.
(Mehmet Koca / İHA)