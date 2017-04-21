Türkiye'nin "Atık Su Yol Haritası" Belirleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atık su ve arıtma çamurlarının sürdürülebilir yönetiminin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla "Türkiye'de Atık Su Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirilecek.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye'de Atık Su Yönetimi Çalıştayı" 25-27 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek.



Çalıştayla atık su ve arıtma çamuru yönetimi konusunda Türkiye'de yaşanan sorunların tartışılarak çözüm önerilerinin üretilmesi, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi, araştırmaların çeşitlendirilmesi, uygulamaları ve araştırmaları yönlendirecek kararların alınması amaçlanıyor.



Çalıştayda, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, yerel yönetimler, firmalar ile kamu kurumlarından temsilciler bir araya gelecek.



Yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve finansman yönetimi, atık su arıtımında yeni teknolojiler, atık su arıtma tesislerinin tasarımı ve işletme sorunları, arıtma çamuru yönetimi gibi konuların tartışılacağı çalıştay, 6 ayrı oturumda gerçekleştirilecek.



Çalıştay hakkında değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çalıştayın Türkiye'nin atık su yönetiminde yaşadığı sorunların çözümüne büyük katkı sağlayacağını bildirdi.



Özhaseki, "Çalıştay, bilgi, tecrübe ve önerilerin paylaşılıp, atık su yönetimi konusunda ülkemizde yaşanan sorunların tartışılarak çözüm önerilerinin üretilmesi noktasında büyük bir fırsat olacak. Ayrıca atık su yönetimi konusunda kamu ve özel sektör tarafından atılacak adımlara önemli ışık tutacak." ifadelerini kullanı.