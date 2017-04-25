Türkiye'nin Altın Rezervleri Arttı
Türkiye'nin altın rezervi mart ayında 14,82 ton artarak 427 ton 851 kg oldu.
-
Kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz! İşte detaylar
-
Uçuşlarını durduran Borajet, 400 kişiyi işten çıkarıyor
-
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
-
Altının gramı 3 haftanın en düşüğünde
-
ODTÜ'lü Aslı 3 ayda Türkiye'nin 2. büyük kuşkonmaz üreticisi oldu
-
İşte Borajet yolcularını taşıyacak hava yolu şirketleri
-
İşte referandum sonrası yapılan çarpıcı anket! Yarın seçim olsa?