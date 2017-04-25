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Türkiye'nin Altın Rezervleri Arttı
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Türkiye'nin Altın Rezervleri Arttı

Türkiye'nin altın rezervi mart ayında 14,82 ton artarak 427 ton 851 kg oldu.

Türkiye'nin Altın Rezervleri Arttı

Türkiye'nin altın rezervi mart ayında 14,82 ton artarak 427 ton 851 kg oldu.

Kaynak: Dunya.com

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