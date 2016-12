Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" Ödül Töreni

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de güven ve istikrarın kalıcı olmasını istediklerini vurgulayarak, "Anayasa değişikliğini de tamamlarsak Türkiye istikrar ve güven içinde bundan sonra yoluna kararlılıkla devam edecek." dedi.



Yıldırım, "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül töreninde en büyük kaynağın insan olduğunu, doğal kaynakları fazla olan ülkelerin de işlerini düzene koymuş olmadıklarını belirterek "Sorunları var, korkuyorlar; 'Petrol fiyatları yükselirse iyi düşerse ne yapacağız?' Onun için bazen imkansızlıklar başarıyı hazırlar." dedi.



Türkiye'nin mutlak üstünlüğü, doğalgazı, fosil yakıtları olmadığını ama mukayeseli üstünlüğünün, girişimci, dinamik, genç insan kaynağı olduğunu anlatan Yıldırım, "Bu bölge tehditleriyle de fırsatlarıyla da dünyanın en önemli bölgesidir. Dünyada dengeler değişirken, Doğu'dan Batı'ya doğru zenginlik kayarken buradan geçiyor, şimdi Batı'dan Doğu'ya doğru tekrar İpek Yolu, ahir zamanda tersine döndü göçler, yine Türkiye'den geçiyor." diye konuştu.



Bu nedenle dünyanın en büyük havalimanını yaptıklarını, bu projeleri yaparken, "Havalimanı halkın yolu olacak" dediklerinde bazılarının "kıs kıs güldüğünü" kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Sokağa çıkıp 'O havalanını yapmayın' diyorlar. Brezilya'daki, Venezuella'dakiler gibi 'Paraları çarçur etmeyin, yol yapın, havaalanı yapın' diyeceklerini beklerken bizimkiler 'Köprü yapmayın, yol yapmayın, havaalanı yapmayın'... Allah Allah, kim verdi size bu aklı? Bunlar bizim geleceğimiz. Biz 2023 hedeflerini şimdiden inşa ettik. Pazartesi Ilgaz Tünelleri'ni açıyoruz. O Ilgaz Dağı'nı kışın geçemezsiniz. Şimdi gireceksiniz, 3-5 dakika içinde Kastamonu'ya iniyorsunuz. İnsanı yüceltmek, insanı yaşatmak bu. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İzmir'de dün 2 tesisin açılışını yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, "Bu kadar işi, gürültüyü, patırtıyı yapıyoruz, bir kaşık suda bazen fırtına kopuyor. Sanki memlekette kıyamet kopuyor. Kendi kendimize zor işleri başarıyoruz ama bazı işlerin algı yönetiminde maalesef kaybediyoruz." dedi.



Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin gerçeği ile algısı arasında fark olduğunu ifade ederek, "Bunu içerideki iyi biliyor ama dışarıdan gelen de geldikten sonra söylüyor. Yurt dışında Türkiye'nin algısını düzeltmeye yönelik çalışmaya daha fazla ihtiyaç var. Bunu da tek başına bizden beklemeyin. Bizim söylediklerimizi zaten iskonto yaparak dikkate alıyorlar. 'Çünkü bunlar Hükümet'in mensupları' diyorlar. Bunun için siz, özellikle muhataplarınıza Türkiye'yi, Türkiye'de olanları, doğru bilinenleri, doğruları anlatacaksınız, doğru olup da yanlış anlaşılanlar neyse bunları anlatacaksınız." diye konuştu.



Anayasa değişikliği



Mayıs ayından bu yana yaşananların bir başka ülkede yaşanması halinde ne hale gelebileceğinin düşünülmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"İkinci Kurtuluş Savaşı'nı verdik. 15 Temmuz gecesi ülkemizi kurtardık, millet olarak kurtardık. Cumhurbaşkanımız başımızda dirayetli duruşuyla, hükümetimizin kararlılığıyla, milletin kenetlenmesiyle, medyasıyla, basınıyla siyasi partileriyle hep beraber olduk, dünyada bir ilki başardık. Silahlı güçlere karşı silahsız, vatandaşın direnişiyle darbeye darbe vurduk. Büyük iş başardık. Bunlar geride kaldı, ufak tefek işlerle birbirimizi yoruyoruz. İnşallah şimdi bu Anayasa değişikliğini de tamamlarsak Türkiye istikrar ve güven içinde bundan sonra yoluna kararlılıkla devam edecek. 1960'tan bu yana 45 hükümet değişmiş. 16 ay... 16 ayda bir hükümet ne yapabilir? Bakanlar tebrikleri kabul eder, brifingleri alır, ondan sonra da valizini toplar. Hizmet nerede? 14 yılda biz 1 Türkiye'yi 3 Türkiye yaptıysak bunun arkasında güven ve istikrar yatıyor. Bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Kimin geleceği önemli değil. İstikrar ve güven kalıcı olsaydı her 10 yılda kazandığımızı bir sonraki 10 yılda kaybetmezdik. Ne oluyor? Mehter gibi iki ileri bir geri. Tamam eski dönemde fetih yaparken bu lazım, yorulmadan gitmek lazım ama şimdi zamanı, açığı kapatmamız lazım. Şimdi vals ederek gitmemiz lazım. Hızlı gitmemiz lazım."



Yıldırım, Türk bankalarının Avrupa Birliğine girdiğini, Avrupa Komisyonunun karar aldığını belirterek, "Türk bankaları bütün bankacılık düzenleme, denetleme kuralları vesaire bunda her şeyiyle uygun, onayladı, imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu güzel bir gelişme." dedi.



Gümrük Birliğini güncellemek için de çalışmaların sürdüğünü, burada da önemli bir noktaya gelindiğini aktaran Yıldırım, ihracatçılara "Bundan sonra satarken azimli, alırken nazlı olacağız. Prensibimiz bu. Gideceksiniz, satmak için her yere gideceksiniz, her kapıyı çalacaksınız." diye seslendi.



Yurt dışından öğrenci



Türkiye'ye 500 bin öğrencinin rahatlıkla gelebileceğini, bu konuda bile yeterince pazarlama ve tanıtım yapamadıklarını, Türkiye'de üniversite ve birçok imkanın bulunduğunu anlatan Yıldırım, "Ama bir efsane tutturmuş, bir şeyle, sadece bir Eyfel Kulesi'yle bir Venedik'le işi götürüyor. Bu kadar imkanımız, kaynağımız var. Bunları, bu imkanları değerlendirmek, buna yoğunlaşmak varken biz birbirimizle meşgul oluyoruz, enerjimizi maalesef verimli kullanamıyoruz. Bu terörü bizim başımıza sarıyorlar ki bizi meşgul etsinler" diye konuştu.



Yıldırım, Türkiye'nin bu günlerde bir beka mücadelesi verdiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:



"Hafife almayalım ve bu terörü biz gündemimizin alt sıralarına indirmezsek, bütün bu konuştuklarımız fazla anlam ifade etmez. Onun için canla başla çalışıyoruz, iyi de mesafe aldık. Şu anda geldiğimiz noktada artık terör örgütü gözünü karartmış, asimetrik, kural dışı, sivil, asker demeden, intihar eylemleriyle hayatiyetini sürdürmeye, ses getirmeye çalışıyor ama bunların üstesinden geleceğiz, Bu mücadele devam edecek."



Eximbank ve Kalkınma Bankasının sermayesini arttırdıklarını, 23 kenti ilgilendiren cazibe merkezlerine yönelik teşvikler daha açıklanmadan 8 milyar liralık müracaat olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Vatandaş yatırım yapmak istiyor, vatandaş iş yapmak istiyor ama bir sorunuz var; zaman ekonomisini yönetemiyoruz. Bürokraside zamanın parasal karşılığı yok. Ben 'Acele edelim arkadaşlar' diyorum, bazı bürokrat arkadaşlar 'Efendim vaktimiz var'. Onun kafasındaki vakit emekli olacağı yıl, benim kafamdaki vakit de bir sonraki seçim. Böyle bir faz farkı var ama aşacağız, bunların hepsini aşacağız inşallah daha güzel günlere geleceğiz." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda, alın, akıl teriyle ülkenin kalkınması, refahı için insana AŞ ve iş temin etmek için her türlü zorluğu göğüsleyerek iş yapan ve Türkiye'yi dünyanın her tarafında tanıtan ihracatçılara teşekkür ederek başarılar diledi.



Yıldırım, birincilik kazananlara ödüllerini takdim ederken, dikilen 250 ağacın sertifikası da Başbakan Yıldırım'a verildi.



Ödül törenine Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak, Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve iş adamları katıldı.



