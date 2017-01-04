Türkiye'nin 4 Boyutlu İlk Cam Tiyatrosu, İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1961'de askeri depodan tiyatroya dönüştürülen Fatih'teki Reşat Nuri Sahnesi'ni, sanatçıya ve izleyiciye en iyi hizmet verecek şekilde yeniden inşa ediyor.



Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan sahne dizaynıyla oyunlar 4 boyutlu hareketli sahnede izlenebilecek.



Fatih'te bulunan Reşat Nuri Sahnesi, Bozdoğan Kemeri'ni etkilemeyecek şekilde cam yapı olarak tasarlandı. Sanatçılar için modern kulisler ve soyunma odalarının yanı sıra, fuaye alanının daha kullanışlı hale getirileceği sahne, 370 seyirci kapasiteli olarak hizmet verecek. Uzun yıllar köklü bir bakımdan geçirilemeyen bina, yapılan çalışmayla depreme de dayanıklı hale gelecek.



Sahne hareketli 3 parçadan oluşacak



Tiyatro, İtalyan sahne tasarımı yerine, izleyiciye 4 boyutlu tiyatro imkanı sunacak esnek meydan sahnesi tasarımında olacak. Hareketli 3 parçadan oluşan meydan sahnesinde gerektiğinde sahne derinliği arttırılabilecek, ihtiyaca göre ön sahne aşağı inerek orkestra çukuru oluşturabilecek. Sahnenin dört tarafına yerleştirilen teleskopik tribünler açılıp kapanarak performansa göre esnek kullanım alanı sağlayacak. Sahneler zemin kotuna indiğinde ve teleskopik tribünler katlandığında 500 metrekarelik kullanım alanı da oluşacak. Performans salonu olarak esnek kullanıma imkan sağlayacak sahnede orta oyunu, meddah, geleneksel Türk tiyatrosu motifleri de işlenebilecek.



Tiyatro binasının camdan tasarlanmış olması sayesinde, tiyatroya yaklaşırken Bozdoğan Kemeri daha geniş bir açıyla görülebilir hale gelecek. Aynı zamanda yansıtıcı cam yüzey, seyircilere farklı açılardan kemeri seyredebilme imkanı da sunmuş olacak.