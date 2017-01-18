Türkiye'nin 2023 Hindistan Stratejisi" Paneli Gerçekleşti

'Türkiye'nin 2023 Hindistan Stratejisi' panelinde konuşan Hindistan Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, "İki ülke arasında farklı alanlardaki potansiyeli görmenin zamanı geldi" dedi.



Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğiyle 'Türkiye'nin 2023 Hindistan Stratejisi' paneli düzenlendi. Hindistan Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, protokol konuşmasında, "Hindistan-Türkiye ilişkilerini çok daha ileriye taşımak adına karşılıklı yükümlülük vardır; ancak şunu da kabul etmek gerekir ki farklı alanlardaki potansiyeli de görmenin zamanı geldi. 2023 ve ilerisine baktığımızda ikili diyaloğu derinleştirmek, ekonomik bağları güçlendirmek, bilim, teknoloji, tarım gibi alanlarda ikili işbirliği fırsatlarını değerlendirmek gerekmektedir. Aynı zamanda değişim programları başlatılmalıdır. Buradaki gaye, atılan temellere yenisini eklemek ve Hindistan-Türkiye ilişkileri çok daha sağlam bir hale getirmek olmalıdır" diye konuştu.



Üniversite olarak araştırma merkezleri ve çeşitli birimler ile ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptıklarını ifade eden FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, "Hindistan ve Türkiye arasında başlamış ve gelişmekte olan iyi bir ilişki var. Bu panelin de bu iyi ilişkilere olumlu yönde katkı sağlayacağı şüphesiz" şeklinde konuştu.



Başar ayrıca, "Hindistan gibi kadim bağımız olan diğer ülkelerle de ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım" dedi.



"Türkiye olarak Güney Asya ülkelerini birçok alanda tanımıyoruz"



Hindistan'ın bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir ülke olduğunu belirten Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) Başkanı Cemal Demir, Türkiye'nin 2023 hedefine katkı sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. "Türkiye olarak Güney Asya ülkelerini birçok alanda tanımıyoruz" diyen Demir, "Hindistan, ekonomik ve insan potansiyeli olan bakir bir bölgedir. İki ülke arasında güçlü tarihi bağlar var. Bizim siyasi, ticari, kültürel, ekonomik ve akademik anlamda bu ülkelerde olmamız gerekiyor. Bugün burada bunları masaya yatırmak ve bu bölgeleri birçok alanda tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Sosyolog İsmail Öz'ün moderetörlüğünde SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Sadık Ünay, gazeteci-yazar Turan Kışlakçı ve GASAM Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İletişim-Algı Yönetimi Stratejisti Engin Şenol'un konuşmacı olarak yer aldığı panelde, iki ülkenin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel ilişkilerinin geleceği masaya yatırıldı. - İSTANBUL