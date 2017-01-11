Türkiye'nin 2023 Hindistan Stratejisi Paneli

Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (GASAM), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğiyle düzenleyeceği "Türkiye'nin 2023 Hindistan Stratejisi" adlı panelinde iki ülkenin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel ilişkilerinin geleceği masaya yatırılacak.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Rahul Kulshreshth'nin protokol konuşması ile dâhil olacağı panelde; Sosyolog İsmail Öz moderatör, SETA Ekonomi Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Sadık Ünay, Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı ve GASAM Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve İletişim-Algı Yönetimi Stratejisti Engin Şenol konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı, önerilerin sunulacağı panel 17 Ocak 2017, Salı günü saat 17.00'de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Panele tüm halkımız davetlidir.