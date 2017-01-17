Hulusi Akar: NATO Terörle Mücadelede Daha Fazla Sorumluluk Almalı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, 17-18 Ocak tarihlerinde NATO Karargahı Brüksel/Belçika'da icra edilen 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.



Toplantı kapsamında 17 Ocak tarihinde icra edilen oturumlarda; NATO komuta yapısının işlevselliğinin değerlendirildiği, Afganistan'da genel güvenlik durumu ile icra edilen Kararlı Destek Görevi ve terörizm ile mücadele konularının görüşüldüğü belirtildi.

"NATO DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

Toplantıda Orgeneral Akar tarafından, NATO'nun terörizmle mücadele kapsamında daha fazla sorumluluk alması ve Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiği konularının gündeme getirildiği ifade edilirken,Türkiye'nin Afganistan'da çerçeve ülke olarak daha önceden olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.

Orgeneral Akar'ın çalışmalar kapsamında ABD, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Avustralya, İsrail ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmelerde bulunduğu açıklandı.