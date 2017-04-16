Türkiye Nasıl Bir Turizm Stratejisine Sahip Olmalı?
Wise TV'ye konuşan LookBookHoliday Kurucusu Murat Mallı, Türkiye'nin nasıl bir turizm stratejisine sahip olması gerektiği hakkında bilgi verdi.
Wise TV'ye konuşan LookBookHoliday Kurucusu Murat Mallı, Türkiye'nin nasıl bir turizm stratejisine sahip olması gerektiği hakkında bilgi verdi.
LookBookHoliday olarak yatırımcı firma olduklarını belirten LookBookHoliday Kurucusu Murat Mallı, "Türkiye'nin ilk kozo otelini Feyhiye'de açtık. Kozo otel uzak doğudaki otel mantığından yola çıkılarak oluşturulan bir inovatif proje. Türkiye'de bu tarz inovatif projelerin artması gerekiyor. Kitle turizminin yanında bu tarz inovatif projelerin ya da organizasyonların olması, bizim ülkemizi daha da farklı kılacaktır. Deniz, kum, güneş tatilinin yanında kültür turizmine katkısı olan, gezginleri ağırlayabileceğimiz farklı alanlarımız olması gerekiyor. Sadece tanıtım değil, ciddi bir imaj yönetiminin de olması gerekiyor. Her olumsuz olan konunun, üç kat daha önemli olacak konularla unutturulması gerekiyor. Daha güzel haberlerle dünya medyasında olmamız gerekiyor. Tanıtımımız için bence bu çok daha önemli." şeklinde konuştu.
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