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Türkiye Müteahhitler Birliği Referandum Sonucunu Değerlendirdi
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Türkiye Müteahhitler Birliği Referandum Sonucunu Değerlendirdi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), demokrasinin en önemli göstergesi olan halk oylamasındaki sonucun, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine katkı sağlamasının en büyük temennileri olduğunu açıkladı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Referandum Sonucunu Değerlendirdi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), demokrasinin en önemli göstergesi olan halk oylamasındaki sonucun, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine katkı sağlamasının en büyük temennileri olduğunu açıkladı.

TMB tarafından yapılan açıklamada, anayasa değişikliği ile Türkiye'nin son dönemde yaşadığı zorlu süreçten, birlik ve beraberlik içinde, daha da güçlenerek çıkılmasının ortak arzuları olduğunu duyurdu.

TMB'nin; bugüne kadar 115 ülkede 9 bine yakın projeye imza atan ve dünyada bir marka haline gelen Türk müteahhitlerinin, yeni dönemde sağlanacak altyapı ve kurulacak sistemle çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığı aktarılan açıklamada, "Demokrasimizin en önemli göstergesi olan halk oylamasındaki sonucun, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine katkı sağlaması hepimizin en büyük temennisidir. Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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