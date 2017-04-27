Türkiye Müteahhitler Birliği Olağan Genel Kurulu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, ihale sisteminden kaynaklanan sorunların kamu ihale mevzuatında yapılan değişikliğe rağmen en temel sıkıntı olmaya devam ettiğini belirterek, "Sektör için hayati önem taşıyan düzenlemelerin önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesini umuyoruz." dedi.



Yenigün, Birliğin, TMB Genel Merkezinde düzenlenen 32. Olağan Genel Kurulunda konuştu.



Yönetim olarak, dünyanın ve ülkenin son derece önemli bir değişim sürecinden geçtiği son üç yıllık dönemde görev yaptıklarını belirten Yenigün, bu süreçte iç ve dış dinamiklerde meydana gelen gelişmelerin tüm piyasalar ve sektörler üzerinde ciddi belirsizlik ve stres kaynağı olduğunu söyledi.



Yenigün, Türkiye ekonomisinin, içinde bulunduğu çalkantılı bölgeden kaynaklanan jeopolitik sorunları, en önemli pazar Rusya ile yaşanılan krizin sonuçlarını, Suriye'deki durumun sosyal ve ekonomik maliyetini üstlendiğine işaret ederek, "Tüm bu olumsuzluklara ek olarak geçtiğimiz döneme, ülkece yaşadığımız terör saldırıları ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen, tüm milletimizin sağduyusu sayesinde atlattığımız başarısız darbe girişimi damga vurdu." diye konuştu.



"115 ülkede, başarıyla rekabet ediyoruz"



Şu anda dünyanın 115 ülkesinde başarıyla rekabet ettiklerini belirten Yenigün, uluslararası kalitede büyük ve uzmanlık gerektiren projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.



Yenigün, küresel likidite koşullarında oluşan sıkılaşmanın da etkisiyle uluslararası inşaat pazarı büyüklüğünün 2013'te 550 milyar dolarla zirvedeyken, 2015'te 500 milyar dolara gerilediğini, aynı süreçte Türk müteahhitleri tarafından yurt dışında üstlenilen yıllık yeni proje tutarının da 25-30 milyar dolardan 12,5 milyar dolara gerilediğini anlattı. Yenigün, şöyle devam etti:



"Bu durum, büyük ölçüde sektörün ana pazarlarındaki jeopolitik sorunlardan kaynaklandı. Önümüzdeki yıllarda, uluslararası müteahhitlik pastasında bugün yüzde 4,6 olan payımızı artırarak yüzde 7'lere, yıllık yeni proje tutarımızı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ilerlerken, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ödül törenimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz etmiş olduğumuz bir konu var, artık finansman götürmeden yurt dışında büyük projeleri üstlenmek mümkün değil. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde en büyük rakiplerimiz, özellikle yeni gelişen Sahraaltı Afrika gibi pazarlarda büyük fon ve finansman desteğine sahipler. Hem güçlü organik bağlara sahip olduğumuz Ortadoğu pazarlarında hem de alternatif pazar arayışımızda, fon desteği ve farklı finansman enstrümanlarının hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor."



"En temel sorun ihale sistemi"



Yenigün, mevcut konjonktürde, yeni pazar yaratma sürecine ek olarak mevcut pazarlarla ülkeler arası ilişkilerin yeniden güçlendirilmesinin de önemli olduğunu dile getirdi.



İhale sisteminden kaynaklanan sorunların, kamu ihale mevzuatında yapılan değişikliğe rağmen en temel sorun olmaya devam ettiğini vurgulayan Yenigün, sektör için hayati önem taşıyan düzenlemelerin önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesini umduklarını dile getirdi.



Yenigün, sektör olarak karşılarına çıkacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirecekleri ve zorlukları yeneceklerini belirterek, "Geçen dönemde yaşanan şokların bize verdiği en büyük ders, sanırım milletçe kenetlenmenin, bir ve bütün olmanın bizim için ne kadar hayati önem taşıdığını göstermesi oldu. En kötüsünün gerçekten geride kaldığı, aydınlık günler göreceğimiz yeni bir dönem olmasını diliyoruz." diye konuştu.