Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Akdeniz Açıklaması

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Maalesef nüfus müdürlüklerimiz artık vatandaşı muhtarlıklara yönlendirmediğinden dolayı mahallemizde olup biteni bilemez olduk. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizle bir kopuş yaşadık." dedi.



Karabük Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Akdeniz, Kimlik Bildirme Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasıyla vatandaşların muhtarlara uğrama zorunluluğunun kaldırıldığını, vatandaşların doğrudan nüfus müdürlüklerine giderek yerleşim yeri değişikliklerini gerçekleştirebildiğini söyledi.



Bu nedenle artık mahalleye gelip gidenleri görmediklerini anlatan Akdeniz, "Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya, 'muhtar mahallesine ve köyüne gelenleri gidenleri görecek.' Maalesef biz o noktada en büyük sıkıntıyı yaşıyoruz. Bilişim çağında yaşıyoruz. Muhtarlarımıza nüfus müdürlükleri tarafından bir şifre veriliyor. Biz şunu istiyoruz, bu kayıtları hiçbir ücret almadan muhtarlar yapsın. Biz karşımıza aldığımız vatandaşın çayını söyleyip sohbet ederek çözüyorduk. Şüphelendiğimiz vatandaşı emniyet güçlerine bildiriyorduk. Maalesef nüfus müdürlüklerimiz artık vatandaşı muhtarlıklara yönlendirmediğinden dolayı mahallemizde olup biteni bilemez olduk. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizle bir kopuş yaşadık." diye konuştu.



"Devlet memuruyuz aynı zamanda"



Devletin 50 bin seçilmiş muhtarını neden çalıştırmadığını hep düşündüğünü dile getiren Akdeniz, "Oysa ki biz Köy Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre devlet memuruyuz aynı zamanda. Gittiğimiz otelde, güvenlik açısından kimliğimiz istenir. Kimlik bilgisi online sistemiyle karakola gider. Karakolda vatandaşın araması olup oladığı, suçlu olup olmadığı anlaşılır. Suçluysa, aranıyorsa polis anında otele gelir ve sizi alır. Biz bu uygulamanın değişik bir modelini yine online sisteminden geriye dönüş olmadan önünü açalım." ifadelerini kullandı.



Seçimlerde birleşik oy pusulası istediklerini aktaran Akdeniz, şöyle devam etti:



"2 ay önceden İlçe Seçim Kurullarına bir müracaat yapalım. Müracaatımızı yaparken de iyi hal kağıdımızı da verelim. 'Efendim oy pusulalarını devlet basarsa masrafı çoğalır.' Biz masrafları da karşılayalım. Muhtar adayı İlçe Seçim Kuruluna, atıyorum '300 lira yatıracak', yatıralım efendim. Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız dertli. Neden dertli çünkü benim ismimden şu anda 4 tane muhtar var. Dolayısıyla Hüseyin Akdeniz'in bir kimlik numarası var. Altında kimlik numaramız, altında ismimiz, üstünde resmimiz olsun. Cumhurbaşkanımıza 'resim koymasak ta olur' dedim. O döndü 'Niye koymuyorsunuz, bu kadar koydunuz resmi de koyun' dedi. Ben de 'siz buyurduktan sonra bizde hiç hacet yok, siz yeter ki buyurun biz resim de koyarız' dedim. Dolayısıyla bir seçim kanunununa ihtiyacımız var."



"Devletin kaçak işçisi sınıfından çıkarız"



Akdeniz, 23 bin muhtarın devletten aldığı ödeneğin 570 lirasını Bağ-Kur'a yatırmak mecburiyetinde olduğunu ifade ederek, "Biz devletin memurlarıyız. Devlet, memurunun sigorta primini öder ama devlet muhtarların sigorta primlerini ödemiyor. Bağ-Kur kapsamında olan muhtarlarımızın primleri inşallah devlet tarafından karşılanır. Biz de devletin kaçak işçisi sınıfından çıkarız." dedi.



Toplantıya, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.



Genel kurula tek listeyle giren İbrahim Harmanbaşı, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanlığına yeniden seçildi.